Лукашенко ждет разительных изменений в работе идеологов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ждет качественных изменений в работе идеологической вертикали. Об этом он заявил на совещании с руководством Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается идеологической работы, свое отношение к тому, как она проводится, я не раз высказывал. И говорил об идеологах. Это штучный товар, это редкость. И их надо видеть. И после прошлогодних событий мы их заметили, они все на виду. Главное их сейчас задействовать, они готовы работать. Я в этом плане жду качественных разительных изменений", - подчеркнул белорусский лидер.

"Идеологические проблемы и пробелы вы знаете. Напрочь провалена работа с общественными организациями. В первую очередь такими, как БРСМ, "Белая Русь", - обозначил проблематику глава государства.

Отдельное внимание руководства Администрации Президента обращено на работу с людьми. "Решение проблем, с которыми они к нам идут, должно быть на особом контроле, как и выполнение поручений Президента", - сказал Александр Лукашенко.

Ресурс в обеспечении этого контроля есть - это помощники Президента. Глава государства напомнил, что полномочия данных должностных лиц были расширены, а потому они могут и должны серьезно влиять на все внутренние вопросы управления и национальной безопасности.-0-