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Президент
26 сентября 2019, 14:03

Лукашенко: значительная трещина в отношениях между Украиной и Россией появилась еще при Януковиче

Виктор Янукович. Фото из архива
Виктор Янукович. Фото из архива

26 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Значительная трещина в отношениях между Украиной и Россией появилась еще при экс-президенте Украины Викторе Януковиче. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Он не был антиукраинским человеком. Где-то нерешительным, где-то еще что-то. И трещина между Украиной и Россией появилась при Януковиче, когда резко подскочила цена на газ. До $220, по-моему. И у меня был с ним разговор. Он очень обиделся тогда на Россию. И мне говорит: "Слушай, Саша, ну почему они по отношению к нам так поступили?" Вот это была не первая, но значительная уже трещина, когда была обида очень серьезная. Может, это его и подтолкнуло к резкому движению на Запад, к ЕС, и подписанию соответствующих соглашений. Потом отступили, начали куролесить. А тут воспользовались ситуацией", - сказал Президент.

Он также поделился своими личными впечатлениями от общения с Виктором Януковичем. По словам белорусского лидера, после того как экс-президент покинул территорию Украины, они несколько раз по разным, в основном личным, поводам говорили по телефону.

"Мы были в хороших отношениях, но я понимал, что иногда он может отступить от генеральной линии (как с этими чернобыльскими днями). Зачем это надо было делать? Это могло отравить отношения двух стран на многие десятилетия. Но я через это переступил", - рассказал Александр Лукашенко.

По словам главы белорусского государства, во время президентства Виктора Януковича они порой достаточно откровенно обсуждали те или иные вопросы. "Вы знаете, он не был никаким пророссийским. Он не был предателем Украины, - сказал Президент. - Никогда не был антиукраинским человеком, но допустил очень много ошибок, которые привели к тому, что он был просто свергнут в результате неконституционных действий".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Украина для Виктора Януковича была всем, и он никогда не делил страну на восточную и западную, хоть и имел на востоке значительную поддержку. Вместе с тем для людей, например, был неприемлем уровень коррупции. "Он допустил ряд ошибок, действий, которые несовместимы с президентством", - констатировал белорусский лидер.

В целом он охарактеризовал Виктора Януковича как хорошего человека, который очень доверял окружавшим его людям, порой, не контролируя и не проверяя. "Это у него было. Президенту это не должно быть присуще. Это непозволительно вообще. Ты должен знать, что происходит вокруг. У тебя не должно быть приближенных. Твои дети и ты ни в коем случае не должны заниматься бизнесом. У тебя не должны быть карманы набиты деньгами, потому что деньги довлеют, и ты забываешь о том, что ты глава государства. Это неприемлемо, особенно у нас, славянских народов", - резюмировал глава государства.-0-

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