22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" удостоен ордена Франциска Скорины. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Государственное учреждение отмечено наградой за значительные достижения в сохранении исторического наследия, увековечивании памяти участников Великой Отечественной войны, патриотическом воспитании детей и молодежи, а также в связи с 50-летием со дня основания мемориального комплекса.-0-