Мезенцев подарил Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен ВОВ из музеев Беларуси и России

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев сегодня во время торжественной церемонии у храма-памятника в честь Всех Святых вручил в подарок Президенту Беларуси Александру Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, которые хранятся в шести музеях Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

В уникальном издании собраны фотографии и тексты о раритетах из шести музеев Беларуси и России: Музея обороны Брестской крепости, Государственного мемориального комплекса "Хатынь", Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы (на Поклонной горе в Москве), Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, музея-заповедника "Сталинградская битва".

Посол подчеркнул, что память о военных событиях бережно хранят в обоих государствах. "Я смотрел сегодня, как молодые ребята реагируют на ваши слова, на ваш оптимизм, призыв жить весело, разумно, не перегибая и без уныния… Это призыв ко всем нам сегодня", - сказал он.

Общаясь с журналистами после церемонии, посол подчеркнул: в период празднования Дня Победы для народов Беларуси и России очень важно сохранять единство, сконцентрироваться на осмыслении событий того тяжелого времени и передать это историческое наследие молодому поколению. "Давайте уйдем от противопоставлений (в подходах к празднованию 9 Мая в Москве и Минске в этом году. - Прим. БЕЛТА), будем думать о том, что мы можем сделать, о ветеранах. Давайте, как сказал ранее Президент Владимир Путин и сегодня - Президент Александр Лукашенко, будем к этому торжеству готовиться, осмысливая, что было сделано, без уныния и с оптимизмом", - предложил дипломат.-0-