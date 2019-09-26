"Между людьми химия должна быть" - Лукашенко рассказал об отношениях с Путиным, Порошенко и Токаевым

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ рассказал, какие отношения связывают его с коллегами из России, Казахстана и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, Токаев - президент Казахстана. Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях", - рассказал Александр Лукашенко.

По его словам, он может все доверить нынешнему лидеру Казахстана и говорить с ним абсолютно откровенно. "Он не будет истолковывать кому-то иначе мои слова. Думаю, что такой и ваш президент. У меня не будет закрытых тем, недомолвок, но если это нужно будет вашему президенту", - отметил глава государства.

Теплые и искренние отношения, рассказал Александр Лукашенко, связывают его и с президентом России Владимиром Путиным. "Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено, - добавил белорусский лидер. - С Порошенко у нас были блестящие отношения. Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся".-0-