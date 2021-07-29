Михневич освобожден от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Александра Михневича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге в связи с выходом в отставку. Соответствующий указ №296 глава государства подписал 29 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.-0-