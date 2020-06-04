4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень современный, руководитель будущего, который организовал работу строительного комплекса в области. Очень подвижный, умница, понимающий в строительной отрасли, разворотливый. Бывший министр строительства не потерян (Дмитрий Микуленок. - Прим. БЕЛТА). Анатолий Сивак (председатель Мингорисполкома. - Прим. БЕЛТА) просто попросил его к себе. У него очень сложная ситуация сегодня. Поэтому я согласился с предложением Сивака. Я не против. Думаю, и Кухарев (вице-премьер Владимир Кухарев, курирующий строительную сферу. - Прим. БЕЛТА) тоже против не будет. Тем более что основная стройка все равно в Минске", - сказал глава государства.-0-