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Президент
17 ноября 2020, 15:35

"Минск в кладбище превращать нельзя" - Лукашенко поручил навести порядок в столице

Во время совещания
Во время совещания

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в городе Минске. Об этом он заявил сегодня на совещании, которое было посвящено актуальным вопросам внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале совещания, на котором присутствовало руководство Администрации Президента, Национального собрания, Госсекретариата Совета безопасности, МИД и КГБ, глава государства обозначил свою позицию по одному из актуальных вопросов. Он отметил, что ежедневно получает огромный массив информации. "Я просто хочу вам процитировать из обзора. Кому надо, тот поймет. Вот их высказывания на злобу: "Поведение силовиков (это часть цитаты) показывает рост страха и боязни государственной власти в отношении белорусского народа". Это один из священников пишет. Второй вторит ему: "Не пойму, зачем это глумление над портретами погибших, над цветами в их память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированным мемориалом во дворе его дома, вдоль дорог? В чем смысл?" - зачитал глава государства.

Александр Лукашенко в связи с этим напомнил, что накануне уже говорил о замысле, по которому в Беларуси организовывались протесты. "Это замыслы оттуда - из Польши, Литвы и Америки. А, может быть, еще из других (стран. - Прим. БЕЛТА). Эти интриги передаются через наших беглых, не буду тоже называть эти фамилии", - отметил Президент.

Глава государства указал на то, что после неудавшегося "блицкрига" непосредственно в день выборов и после них противники действующей власти стали требовать пересчета голосов. Но, увидев готовность к этому, стали призывать к повторным выборам, проводить так называемые мирные марши. "И когда они получили сигнал, что мы можем провести повторные выборы, следующее требование - добровольная сдача власти, то есть сдача страны. И их действия практические, в основном в Минске, - жесткая радикализация, призыв к забастовкам, призыв немедленно забирать вклады в банках", - рассказал Александр Лукашенко.

В результате протестная деятельность стала перетекать в дворовые территории. "Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут, - отметил глава государства. - Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Во дворах у них тоже ничего не получится".

"Но что настораживает из этой информации: зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ?" - поставил вопросы белорусский лидер.

Он обратил внимание, что это попытка оказать психологическое воздействие на население: "Человек, проходя мимо кладбища в чудесном, прекрасном Минске, какое у него будет психологическое настроение, еще на фоне паники от пандемии…"

"Но что самое опасное - начался процесс радикализации. Это уже все отметили. И эти пункты, дворы становятся, уже стали, местом разборок. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. И, как результат, то, что произошло на одной из спортивных площадок, - констатировал Президент. - Это я лично давал команду построить здесь спортивную площадку для детей. Они ее превратили в кладбище. Все это видели, и они постились, постоянно показывая это все. К чему это привело, вы видите".

Александр Лукашенко уверен, что такие пункты противостояния в последующем при продолжении радикализации могут стать местом начала гражданской воны. "Это главная цель - если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Сто лет назад это было. Мы это проходили. И наша Беларусь превратится в пучину драк с оружием борьбы, и сюда приедут для того, чтобы окончательно замкнуть этот санитарный кордон. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу", - заявил глава государства.

Президент обратил внимание на то, как в действительности городские службы поступили со стихийным мемориалом в Минске. "Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. - Прим. БЕЛТА), возьмите с генеральным прокурором, фамилии этих деятелей известны, и спросите, где и кто позволил издеваться над иконами, лампадами и цветами, - сказал он. - Мы аккуратнейшим образом вывезли эти мемориалы туда, где они должны быть - на кладбище. Чтобы люди видели, что мы не варвары. Они (деструктивно настроенные граждане. - Прим. БЕЛТА) ж это наверняка знают. Но им не надо то, как диктатор к этому относился, и те, кто исполнял - "рабы". Они их рабами назвали. Им это не надо. Им надо показать, что это - варвары. А мы покажем, как мы это делали на самом деле. И надо, чтобы правоохранительные органы дали им оценку. Хватит терпеть это издевательство! Мы рот никому не закрываем. Но говорите правду! Сказал неправду - отвечай".

В этой связи Александр Лукашенко акцентировал внимание: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет".

Глава государства рассказал, что накануне поручил председателю Мингорисполкома и Наталье Кочановой как уполномоченному Президента по городу Минску разработать соответствующий проект постановления и внести на сессию горсовета для принятия. "Суть заключается в наведении порядка в Минске. Без всякого варварства. Чтобы не дать этим негодяям пописывать, что мы варвары. На этой неделе порядок должен быть наведен в Минске", - заявил Президент.

Он также поручил премьер-министру и главе Администрации Президента сориентировать все регионы страны, чтобы и там поступили подобным образом.

"Мы входим в зиму, зима будет непростой. Не зря я здесь бегал по полям и призывал всех, что нам надо достаточно заготовить продовольствия. Вчера мне доложили: стабилизационные фонды на всю страну по всем продуктам питания заготовлены. В достаточном количестве, даже в избытке, - сказал Александр Лукашенко. - И совместно с органами правопорядка наведете порядок и поддерживайте его в обществе. Чтобы не было этого противостояния дальше: одни цепляют, другие срывают, потом мордобой, потом смерть. Вот этого быть не должно. Эти очаги нужно из общества убирать".

Александр Лукашенко обратил внимание и на важность поддержания дисциплины. "Я вчера об этом говорил. Справимся с этими вопросами, к нам никто не будет иметь претензий. Но прежде всего наш народ не будет иметь претензий. А то, что нас подавляющее большинство, и то, что некоторые разнузданно себя ведут, это потому, что мы на это до сих пор смотрели сквозь пальцы. Этого быть не должно. Потому что любая болезнь, если ее не лечить, превращается в фатальную болезнь", - резюмировал глава государства.-0-

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