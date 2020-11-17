Лукашенко: нужно уловить момент оживления мирового производства и использовать сложившуюся конъюнктуру

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, важно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании об актуальных вопросах внешней политики, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства констатировал, что пандемия уже нанесла значительный ущерб мировой экономике. "Однако следует понимать, что после кризиса, так было всегда, наступает подъем. Поэтому нужно очень точно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру", - обратил внимание Президент.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что курс на поддержание разносторонних международных контактов остается неизменным. "Мы должны разговаривать со всеми, кто хочет с нами разговаривать и нас уважает. Залогом нашей экономической безопасности является сохранение традиционных и освоение новых рынков. Нам необходимо четко понимать, нуждаются ли в корректировке подходы по диверсификации экспорта, с которыми мы уже определились", - отметил белорусский лидер.

Президент также напомнил о необходимости с наибольшей выгодой для страны распорядиться тем хорошим урожаем, который получен в этом году, а также поинтересовался состоянием дел в других отраслях и прогнозом внешнеэкономической деятельности в целом.

При этом глава государства обратил внимание на то, что именно внешнеэкономическая деятельность входит в число приоритетных направлений деятельности Министерства иностранных дел. "Главное для дипломата за пределами нашей страны - посла и посольства - заключается в том, чтобы продвигать наши товары на всех рынках. Экспорт - главное для работы дипломатического корпуса, - сделал акцент Президент. - Внешнеэкономические связи плюс другие дипломатические процедуры и действия - это суть деятельности Министерства иностранных дел. Поэтому, Роман Александрович (премьер-министр Роман Головченко. - Прим. БЕЛТА), вам и карты в руки, спрашивайте с министерства прежде всего за экономическую составляющую их деятельности".-0-

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