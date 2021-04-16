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16 апреля 2021, 12:30

Мишустин приехал в Минск по поручению Путина, чтобы рассмотреть "одну из важнейших наших проблем"

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал в Минск по поручению российского лидера Владимира Путина, чтобы рассмотреть "одну из важнейших наших проблем". Об этом Александр Лукашенко рассказал сегодня на встрече с российским премьером в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень рад вас видеть в Беларуси. Наша с вами сегодняшняя встреча и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи, когда мы встречались и обсуждали ряд проблем. И вышли на ту проблему, которой мы в основном (это не все проблемы) уделим внимание", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал подробности того разговора с Владимиром Путиным в конце февраля: "Он говорит: слушай, он (Михаил Мишустин. - Прим. БЕЛТА) у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал (вероятно, речь идет о подходах в работе налоговой системы, так как до премьерской должности Михаил Мишустин возглавлял ФНС. - Прим. БЕЛТА). Она нужна будет Беларуси. Я говорю: только благодарен. Спрашиваю: бесплатно. - Бесплатно".

"Поэтому я вам благодарен, что вы, выполняя поручение Президента, приехали сегодня со специалистами для того, чтобы рассмотреть одну из важнейших наших проблем. Но это одна из проблем. Это ключевое слово, - отметил белорусский лидер. - Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было. И России, и Беларуси всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют".

Александр Лукашенко заверил, что белорусская сторона готова искренне и честно обсудить имеющиеся проблемы, зная искренность Михаила Мишустина в отношении к Беларуси. "Я только что разговаривал с нашим общим другом. Он меня так убеждал в том, как вы работали над этой проблемой накануне этого визита, насколько вы еще раз переворошили все вопросы белорусско-российских отношений. Я его слушал-слушал, говорю: что ты меня уговариваешь? Я верю, что Михаил Владимирович такой человек, что он будет в это вникать. Но он так уже… Я потом назову его фамилию. Так он активно пытался меня убедить. К сожалению, в том, в чем я сам убежден. Я действительно рад встретиться сегодня с вами", - сказал глава государства.

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко
Михаил Мишустин и Александр Лукашенко

Как сообщалось БЕЛТА, ранее, рассказывая подробности переговоров с Владимиром Путиным в Сочи, Александр Лукашенко сообщил, что лидеры двух стран обсудили и так называемые дорожные карты. По большинству из них нет никаких вопросов, но по нескольким направлениям сотрудничества есть нюансы, их планировалось доработать. В частности, стороны уже давно обсуждают возможное сближение налоговых систем. "Главное, чтобы это было прозрачно и для Беларуси, и для России. Чтобы не было здесь каких-то недомолвок, чтобы это не вызывало каких-то подозрений", - сказал Александр Лукашенко после сочинских переговоров.

Говоря о сближении налогового законодательства, он тогда пояснил, что эта тема будет еще раз обсуждаться на уровне специалистов. "Путин мне говорит: "Я готов направить к тебе Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем". Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем. Как Путин сказал, если это не подходит, мы и работать не будем ни по одному направлению. Его было предложение: давайте сделаем то, что мы можем сегодня принять. Что тут плохого? Ничего плохого в этом не вижу", - сказал глава белорусского государства.-0-

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