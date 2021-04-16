Встреча Лукашенко и Мишустина проходит во Дворце Независимости

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра России Михаила Мишустина проходит во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Российский премьер прибыл на переговоры несколькими минутами ранее.

Как сообщалось БЕЛТА, накануне состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств было развитие белорусско-российских отношений, также президенты обменялись мнениями по вопросам международной повестки дня, обсудили график предстоящих встреч. В ходе разговора более подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на актуальных вопросах сотрудничества накануне визита в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром.-0-

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве

Мишустин приехал в Минск по поручению Путина, чтобы рассмотреть "одну из важнейших наших проблем"