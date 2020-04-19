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19 апреля 2020, 12:49

"Мы пока ни в чем не ошиблись" - Лукашенко уверен в белорусской тактике борьбы с коронавирусом

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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19 апреля, Смолевичский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в Смолевичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что белорусы пройдут этот период достойно. "Воскресение Христово - это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что Он не боялся, а жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизнь перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что решил отойти в сторону от традиционных праздничных слов, поскольку многих людей волнует ситуация в стране. "Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от Президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться", - заявил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что пневмонии, о которых сегодня так много говорят, - это лишь малая часть от всех существующих не менее опасных болезней. "У нас много людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания, страдающих от онкологии, сахарного диабета, ожирения", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что смертность от пневмонии, развивающейся на фоне коронавирусной инфекции, совсем малая. Умирают люди, здоровье которых подкосили многие другие заболевания. В этой связи он призвал пожилых людей, особенно с хроническими болезнями, обращаться к медикам при первых же симптомах инфекции и не ждать до последнего, занимаясь самолечением. "Поберегите себя, подумайте об этом, - призвал глава государств. - Наши врачи молодцы в этом плане: они уже сориентировались, вытаскивают тяжелейших больных".

"Если вы сделаете маленький шажок навстречу своему здоровью, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть - она кому-то нравится, не нравится - сделает все для того, чтобы вы были защищены. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, тому, о чем вы мечтаете. Если мы будем вместе, все будет хорошо", - заключил глава государства.-0-

Фото Николая Петрова

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