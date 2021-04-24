"Мы видим, что здесь можно жить и работать" - Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии чернобыльских районов

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать очередной шаг в развитии пострадавших чернобыльских районов. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Полесского радиационно-экологического заповедника, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужна новая конкретная программа с точками - где будут жить люди и чем они будут заниматься. За лето правительство со специалистами подготовит конкретную программу с ответами на вопрос, что мы будем делать в заповеднике", - сказал Президент.

"Я каждый год топтал эти земли и убедился, что решение правильное. Жить и работать здесь можно. Это уже не стратегия. Стратегия понятна. И мы должны реализовать ее через конкретные программы и инвестиции", - заявил Александр Лукашенко.

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