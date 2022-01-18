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18 января 2022, 18:03

На совещании у Лукашенко подискутировали о возможности совмещения постов Президента и председателя ВНС

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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О возможности совмещения постов Президента и председателя Всебелорусского народного собрания подискутировали на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

Доктор юридических наук, заслуженный юрист Беларуси и член Конституционной комиссии Григорий Василевич в ходе обсуждения новаций в числе прочего обратил внимание на вопрос, связанный с возможностью для Президента одновременно возглавлять Всебелорусское народное собрание.

Александр Лукашенко в связи с этим отметил, что предложение по совмещению должностей Президента и председателя ВНС было бы принципиальным изменением уже подготовленного проекта. Более того, соответствующий вопрос уже обсуждался ранее. "Исходим из того, что Президент не может занимать иные должности. Предоставлено это право первому Президенту, нынешнему. Почему? Исходили из того, что нынешний Президент несет ответственность за эту Конституцию и выстраивание того, как будет жить наша страна после того, как мы всю нашу жизнь и законы подгоним под ту Конституцию, - сказал белорусский лидер. - Чтобы не было раздвоения: Президент одно, а председатель ВНС - второе".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

"Мы ведь говорили о том, что нам нужна новая Конституция. Непонятно, какой будет завтра Президент. Поэтому нужны сдержки, противовесы, - акцентировал внимание глава государства. - И мы нашли их в виде ВНС в том числе. Если все это "сливаем" на Президента, то какие будут сдержки и противовесы?"

Александр Лукашенко напомнил, что идея о придании конституционного статуса ВНС как раз обсуждалась в русле того, что нынешнее поколение постепенно отходит от власти, предоставляя возможность новому прийти и спокойно управлять страной.

"Но в то же время наблюдаем, смотрим. Концептуальная была вещь, вы с ней согласились, и я на этом настаиваю. Из своего опыта я вижу, что это надо", - подчеркнул Президент.

Мыслями на этот счет на совещании поделилась и заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс. Она предложила, в том числе на будущее, закрепить в Конституции возможность председательства Президента на ВНС, если он будет избран на этот пост. "Такие же предложения некоторые граждане озвучивали. Я по крайней мере тысяч пять пролистала сама. Не скажу, что они носили массовый характер, но отдельные граждане, задумываясь над возможными проблемами в части управления страной, предлагали такие мнения", - сказала она.

Ольга Чуприс считает, что на определенном этапе это может послужить созданию единого центра силы, если в этом будет необходимость.

"Так мы же говорили о том, что это нам не надо. У нас есть центр силы. Но ВНС - это орган, который должен вмешаться в нужный момент, еще что-то, - отреагировал глава государства. - Есть такая точка зрения. И в чем-то вы правы. Но тут нам надо уже делать решительный шаг, если мы идем на то, чтобы обеспечить сдержки-противовесы. Тут уже не надо привязывать к главе государства этот орган. Это принципиальный вопрос. Один из принципиальнейших".

"Я пока не убежден в том, что нам надо опять все, как сейчас, завязать на Президента. Тогда одна из важнейших причин изменения Конституции теряется", - добавил белорусский лидер.

Еще одной дискуссионной темой на совещании стал вопрос работы правовой системы. "Закладывается подход, что указы Президента должны соответствовать законам. Тогда это парламентская республика. Конструкция уже совершенно другая. Есть указы, которые издаются на основе Конституции, тогда они на одном уровне с законом. Есть указы, которые издаются на основе законов, тогда они носят подзаконный характер", - сказал Григорий Василевич.

Александр Лукашенко согласился, что этот вопрос надо дополнительно серьезно проанализировать. "Что-то тут, вызывающее настороженность, есть. Григорий Алексеевич, видимо, прав. Надо нам посмотреть. Может, нам как-то разграничить здесь сферу нормотворчества и применения нормативных актов, - сказал он. - Надо посмотреть, чтобы мы действительно вот этим одним шагом не уничтожили президентскую республику".-0-

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