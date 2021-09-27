"Надо на это реагировать". Лукашенко заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая сегодня доклад об обстановке на Государственной границе Беларуси, поручил уделять особое внимание участку границы с Украиной, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особое внимание украинскому участку - что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - подчеркнул белорусский лидер. По его словам, эта тематика неоднократно обсуждалась на встречах с Президентом России Владимиром Путиным. "Мы с Президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины - они наплевали на собственный народ и они не слышат, что мы высказываем эти озабоченности", - заявил белорусский лидер.

Глава государства поинтересовался у участников мероприятия обстановкой на границе с Украиной и предложениями по поводу дальнейших действий, необходимых с белорусской стороны. "Тысяча сто километров - это огромная протяженность границы. Провели ли мы там демаркацию этой границы? Как украинцы работают? Работают ли они вообще для того, чтобы обустроить эту границу?" - очертил круг вопросов Президент.-0-