"Взяли курс на конфронтацию". Лукашенко назвал неблагоприятной для Беларуси ситуацию в ряде сопредельных стран

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко назвал неблагоприятной для Беларуси ситуацию в ряде сопредельных стран. Об этом он заявил сегодня, принимая руководство силового блока с докладом об обстановке на государственной границе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ситуация в сопредельных государствах для нас неблагоприятная. Более того, руководство этих стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью", - сказал он.

"Нам надо рассмотреть ситуацию, которая складывается на государственной границе. При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной", - обратил внимание белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Польше разворачивают целые корпуса у границ Беларуси. "Да в Польше, где ни разверни, ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как пищом лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное - это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, - там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно (и не только беглых) работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", - заявил Президент.

Он подчеркнул, что уже даже сами украинские пограничники обнаруживают тайники с оружием у границы с Беларусью. "Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе. Они бы спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Об этом уже немало сказано", - констатировал Президент.-0-

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