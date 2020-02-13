Национальным координатором по достижению ЦУР назначен Исаченко

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марианна Щеткина освобождена от должности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития. На этот пост назначен заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко. Соответствующий указ №52 глава государства Александр Лукашенко подписал 13 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Институт национального координатора был создан в мае 2017 года. Его образование свидетельствует о стремлении страны к достижению Целей устойчивого развития, согласованных главами государств мира на саммите ООН 2015 года.-0-