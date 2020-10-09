"Не надо здесь проводить параллели" - Лукашенко высказался о сравнении событий в Беларуси и Кыргызстане

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сравнивать события в Беларуси и Кыргызстане абсолютно непрофессионально. На это обратил сегодня внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам во Дворце Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодняшнее совещание - продолжение разговора, начатого на встрече с политическим активом страны. Совсем небольшой промежуток прошедшего времени подтвердил верность прозвучавших тогда оценок. Но не прошло и месяца, как ситуация на внешнем контуре нашей страны только ухудшилась", - отметил Александр Лукашенко.

Он напомнил о военных столкновениях в Нагорном Карабахе и очередном внутриполитическом кризисе в Кыргызстане. По мнению Президента, во всех этих событиях, как и в нереализованном белорусском сценарии, четко видны признаки внешнего управления. "В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели. Единственное, что уместно, это заявление о том, что может быть у нас на примере Кавказа и центрально-азиатской страны, по размеру примерно такой же, как и Беларусь. Все остальное сравнивать ни в коем случае нельзя", - подчеркнул глава государства.

"Что нас удержало от подобных событий - это так жестко критикуемая со стороны наших оппонентов вертикаль власти. Там этой вертикали нет. Это то, к чему стремятся некоторые политики в Беларуси. Они так хотят разделить страну по партийному признаку. Вот, пожалуйста, - Президент там не имеет практически никаких полномочий. Поэтому не надо его за это осуждать. У них ситуация примерно середины 90-х годов в Беларуси. Это то, к чему наши вчерашние политические оппоненты призывают: давайте вернем Конституцию 1994 года. Вот результат - там уже третий переворот", - обратил внимание Александр Лукашенко.

К слабой вертикали власти в Кыргызстане добавились другие проблемы: клановая борьба, олигархат, непомерная коррупция. "Это все спутники безвластия. Нет власти - завтра появятся кланы, олигархи, которые будут дербанить страну и постоянно ее делить, - добавил Президент. - Что самое опасное, таких последствий не может исключить ни одна страна, в том числе и мы. Захват власти - это немедленная дележка собственности, не только государственной, но и частной. Ни одно государство этого допустить не должно".

Еще одна причина, почему в Беларуси невозможны такие события, которые произошли в Кыргызстане, - это отсутствие предпосылок для классических революционных настроений, обратил внимание глава государства.-0-