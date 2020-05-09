Не торопитесь осуждать нас, наследников Победы - Лукашенко ответил критикам проведения парада в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на военном параде в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне ответил критикам проведения этого мероприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями современности. Поэтому даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для страны недопустима, сказал он.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же! - заявил Александр Лукашенко. - Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы!"

Президент отметил, что современная Беларусь - это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. "Живая память и живой памятник", - сказал белорусский лидер.-0-

Фото Дениса Костюченко