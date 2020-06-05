Некоторые государства Западной Европы навязывают другим свою точку зрения, и многие это терпят - Орбан

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые государства Западной Европы навязывают другим свою точку зрения, и многие терпеливо относятся к такому положению дел. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопрос журналиста касался темы борьбы с коронавирусной инфекцией и разных подходов к этому, которые применялись в ряде стран. У премьер-министра поинтересовались, почему одни страны считают себя вправе навязывать свою точку зрения в этом вопросе. "Западные государства часто считают, что они - представители мысли более высокого уровня, потому что у них построены парламентские демократии после Второй мировой войны. Они думают, что это дает им право говорить нам, что и как надо делать. Это одна из причин. А вторая причина - мы это терпим. Многие страны просто не выражают твердо свою позицию, - ответил Виктор Орбан. - Мы можем выслушать разные их мнения, но, тем не менее, это наша страна, наша экономика, наша судьба, и мы сами в силах принять решение".

"Я абсолютно могут поддержать и подписаться под всем тем, что сказал премьер-министр Венгрии. Я знаю его позицию. Мне очень понравилась эта фраза (я по-своему скажу), что нас "наклоняют" потому, что мы порой излишне терпеливо к этому относимся. Это ключевой тезис", - отметил Александр Лукашенко, реагируя на сказанное.

Виктор Орбан отметил, что складывающаяся экономическая ситуация вынуждает и руководство Евросоюза менять свои подходы. Например, сейчас в ЕС делается упор на том, чтобы каждая страна направляла как можно большее количество финансовых средств для возрождения национальной экономики в постпандемический период. "Если мы хотим, чтобы наши компании были конкурентоспособны, мы должны вложить в них дополнительный капитал. Раньше это не позволялось, а сейчас есть такая возможность, и мы должны ей воспользоваться", - отметил премьер-министр.-0-