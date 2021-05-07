Неожиданное продолжение: Лукашенко после вручения госнаград пообщался с давними знакомыми

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неожиданное продолжение получила сегодня традиционная церемония вручения государственных наград во Дворце Независимости. В списке награжденных был руководитель фермерского хозяйства "Диана" из Шкловского района Владимир Малиновский, с которым Президент Беларуси Александр Лукашенко знаком на протяжении уже многих лет. По окончании церемонии и после общения с журналистами глава государства пригласил его в кабинет, сообщает БЕЛТА.

Вместе с Владимиром Малиновским на встречу пригласили и его супругу Светлану. Она призналась, что для нее это большая неожиданность.

Глава государства с этой семьей знаком давно: еще до президентства Александр Лукашенко и Владимир Малиновский работали вместе.

Кстати, это не первая встреча за прошедшие годы. Как известно, Александр Лукашенко часто бывает на малой родине, интересуется состоянием дел в местных предприятиях и организациях. Во время одной из рабочих поездок несколько лет назад Президент посещал фермерское хозяйство "Диана".

Сегодня Президент тепло поздравил Владимира Малиновского с заслуженной наградой. "Поздравляю! Я тебе завидую. Я всегда говорю: вот они ордена получают, медали, героями становятся. А я никогда их не получу. Потому что Президент награждает. А сам себя не наградишь", - с юмором сказал Александр Лукашенко.

Душевная беседа длилась более часа, сделали и фото - на память о встрече.-0-