"Никаких переносов нет" - Эйсмонт о дате проведения Послания Президента Беларуси народу и парламенту

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию не переносилось и состоится, как и запланировано, 4 августа. Об этом БЕЛТА заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Интернет обсуждает предстоящее Послание Президента. В частности, его дату - пишут и говорят о якобы переносе мероприятия. Пресс-служба Президента пока его вообще не анонсировала. В связи с этим корреспондент БЕЛТА попросил прояснить, когда же состоится это мероприятие.

"Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с Посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства", - заявила Наталья Эйсмонт.-0-