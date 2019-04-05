Новое здание Верховного суда открылось в Минске

5 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новое здание Верховного суда торжественно открылось в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Ленточку во время церемонии открытия перерезали Президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель Верховного суда Валентин Сукало, председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Александр Лукашенко ознакомился с функциональными возможностями здания, посетил некоторые залы и рабочие кабинеты. Президент поинтересовался, насколько в новом здании улучшены условия для работы судебного корпуса.

Председатель Верховного суда проинформировал главу государства о новшествах, в том числе в использовании технологий.

"Успехов! Судите честно!" - пожелал Президент.

Заказчиком строительства этого здания был УКС Мингорисполкома, а генподрядчиком - строительный трест №4. На первом этаже пятиэтажного здания размещены актовый зал на 374 места, зал пленума на 110 мест, зал президиума на 43 места, кабинеты. На втором-пятом этажах расположены кабинеты, 16 залов судебных заседаний с сопутствующими помещениями, зал приема делегаций, технологические и инженерные помещения, библиотека.

Объект обеспечен современным аппаратно-программным комплексом, который включает информационные системы, отвечающие за жизнеобеспечение важнейших направлений деятельности Верховного суда и всей системы судов общей юрисдикции. Он представляет собой сложную мультимедийную систему, которая предназначена для проведения и обслуживания мероприятий (совещаний, заседаний, конференций, судебных заседаний) любого уровня сложности, их звукового сопровождения, трансляции видеоизображений, протоколирования, документирования и записи.

Посредством данного комплекса автоматизированная информационная система судов общей юрисдикции станет источником информации других госорганов и организаций. Его применение позволит вывести функционирование Верховного суда Беларуси на новый технический уровень, соответствующий современным требованиям к судопроизводству.

Для строительства в основном использовались белорусские материалы, лифты, мебель, люстры, художественные изделия.-0-