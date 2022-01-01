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01 января 2022, 00:00

Новогоднее обращение Президента Беларуси Александра Лукашенко к белорусскому народу

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31 декабря 2021 г.

Дорогие мои соотечественники!

Уважаемые гости Беларуси!

Через несколько минут 2021 год станет еще одной перевернутой страницей в жизни каждого из нас, в истории нашей страны.

Эту историю пишем мы, реализуя задуманное, воплощая мечты, рожая детей и создавая семьи. И я говорю спасибо всем, кто прожил каждый день уходящего года с любовью к людям и родной земле, уважением к памяти своего народа и национальным традициям.

Вам - крестьянам и рабочим, врачам и учителям, людям в погонах, ученым и деятелям культуры, журналистам и спортсменам, руководителям и трудовым коллективам.

Именно так - кропотливо, день за днем - вот уже 30 лет строится и расцветает наше суверенное государство. И согласитесь, оглядываясь в начало 90-х, нам есть чем гордиться. Мы построили современную, стабильную и успешную страну. Вопреки вызовам времени уверенно ставим новые цели и идем вперед.

Спокойно, без суеты растим хлеб, учим детей, боремся за здоровье нации, создаем уют и комфорт в городах и селах, внедряем в производство современные технологии и проектируем объекты будущего.

И мы немало за этот год сделали: построили новые дома, дороги, мосты, комфортабельные жилые микрорайоны, открыли школы, детские сады, больницы, поликлиники, подарили стране яркие творческие проекты и спортивные победы.

Все это - результат вашего труда, вашей самоотдачи. И ответ тем, кто не хочет видеть на карте мира наше молодое независимое государство.

Но оно будет! Еще и потому, что на белорусской земле и сегодня рождаются мужественные люди, готовые трудиться, бороться, а если нужно - отдать жизнь за свою страну, за свой народ.

Мы всегда будем благодарить наших врачей за спасение маленького белоруса, вынесшего из огня брата.

Болью и гордостью будут отзываться в наших сердцах имена ушедших в свой последний полет военных летчиков.

Мы будем воспитывать сыновей на памяти бойца группы "Альфа", который с честью выполнил свое последнее задание.

Все они - ровесники нашей независимости, сильные, смелые, любящие свою Родину, настоящие герои современной Беларуси.

Они стали в один ряд с поколением победителей Великой Отечественной войны. Оставили в истории свой достойный пример истинного патриотизма и величия души.

Я также горжусь всеми, кто проявил в этом году столь редкие в наш жестокий век человечность, милосердие, истинный гуманизм к людям, потерявшим свою Родину и вынужденным искать новую обитель.

Мы это сделали потому, что хорошо понимаем великую ценность мира, дома и хлеба. Ценность того, за что сами боролись в своей истории не единожды.

Беларусь помнит уроки прошлого. Поэтому в уходящем году мы вместе возродили традицию отмечать дату воссоединения белорусских земель. День народного единства стал государственным праздником - одним из символов становления белорусского национального государства.

Это наша земля, это наша судьба, это наша история. И только мы будем ее вершить. Этого не изменить, пока в каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к Родине.

Ставя перед собой новые цели, мы знаем, что не в наших силах все предугадать, но в нашей власти в наступающем году определить для себя главное.

Это то, что должно быть в памяти поколений и в сердце каждого. Это наши реальные истоки - та живительная сила, которая столетиями питала и формировала наш духовный и нравственный мир. В ней и сегодня мы черпаем мудрость, опыт и веру в себя.

Поэтому 2022 год станет Годом исторической памяти.

Ибо без уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет государства и нет народа.

Дорогие белорусы!

От нового, 2022 года нас отделяют считанные секунды. Они несут нас в будущее с огромной скоростью.

Каждый сейчас вспоминает самые эмоциональные мгновения уходящего 2021 года. Мы благодарим его за все хорошее, что с нами случилось, за опыт, который приобрели, за любимых, родных и близких, которые были опорой в трудные, радостные и счастливые дни.

Это и есть самое бесценное богатство, залог того, что все задуманное нами, наши лучшие ожидания и надежды исполнятся, а Беларусь станет еще краше и богаче.

Главное - чтобы все были здоровы, на нашей земле был мир, а в ваших семьях царили согласие, счастье и любовь.

Поздравляю вас с праздником! С новым, 2022 годом!

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