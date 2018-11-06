О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями аналитических центров США, которые посещают Беларусь 5-6 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что эта встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего европейского региона в целом. "В настоящее время военно-политическая ситуация в Восточной Европе остается весьма непростой, да и в Европе в целом. К огорчению, из сложившегося положения нет очевидного выхода, - сказал Президент. - Политики, пребывающие в плену своей риторики, не могут договориться. Военные, как всегда, надеются на лучшее, но вынуждены готовиться к худшему. В это же время совсем рядом - в Украине - продолжают гибнуть люди. Ваш нынешний статус и формат нашей встречи позволяют открыто обсудить важнейшие вопросы нашего региона".

Александр Лукашенко в начале встречи обозначил несколько ключевых тезисов. Он подчеркнул, что Беларусь - молодое суверенное государство, проводящее самостоятельную внешнюю политику и имеющее взвешенную прагматичную позицию по широкому спектру проблемных вопросов международной безопасности.

О равноправном диалоге

"Восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Европейским союзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь стремится к выстраиванию равноправного диалога со всеми. Мы выступаем за повышение открытости и развитие взаимопонимания в рамках укрепления региональной безопасности", - заявил белорусский лидер.

По его словам, значительное внимание Беларусь уделяет проблемным вопросам с государствами-соседями. "Речь идет как о странах-членах НАТО, так и о тех, кто не входит в состав Альянса", - уточнил Александр Лукашенко.

О конфликтах

Президент констатировал, что Беларусь находится между двумя крупнейшими центрами силы. "Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории", - отметил глава государства.

Президент обратил внимание, что военная доктрина Беларуси имеет исключительно оборонительный характер: "Мной не раз отмечалось, что с нашей стороны никогда не будет исходить угроза соседям".

О болтовне на тему военной базы

Александр Лукашенко упомянул и о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил он.

По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси. "Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Президент.

Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси Александр Лукашенко отметил, что Вооруженные Силы Беларуси, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.

"Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что Вооруженные Силы Беларуси, которые уже четырежды реформировались, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия. "По своей подготовленности, целенаправленности, своей эффективности. Я говорю это открыто. Поэтому нам не нужны никакие базы. Если они нужны будут, мы об этом скажем честно", - отметил Президент.

Одновременно он подчеркнул, что если НАТО будет продолжать "запугивать", размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное. "Хотя в последнее время (вы наблюдаете, мы тоже не скрываем) мы создали свою ракетную промышленность и произвели свое высокоточное ракетное вооружение", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Поэтому на сегодняшний день я даже не вижу какой-то необходимости в привлечении другого государства на территорию Беларуси, в том числе России, для выполнения наших функций. Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил. Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3-5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем выдвигать и подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую", - заявил глава государства.

Он добавил, что ведущиеся разговоры о военной базе России являются не более чем болтовней. "Это просто какой-то пиар ненужный. С практической точки зрения в этом нет никакой необходимости, - сказал Александр Лукашенко. - Надо будет, мы об этом скажем во всеуслышание. Но мы не хотим инициировать никаких шагов, чтобы вы подумали, что белорусы какие-то ненормальные: говорят одно, делают другое и готовятся к войне. Мы не хотим этого".

"Но защищаться, если нужно, мы будем не так, как в былые времена. Вы знаете, что мы потеряли в последней войне каждого третьего. Кстати, воевали вместе с вами против фашизма", - добавил белорусский лидер.

О безопасности в регионе

"Понимая, что наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг нас, мы предпринимаем усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее, не напрягать. В нынешних условиях любые действия, нарушающие хрупкий статус-кво в регионе, чреваты очередным витком эскалации, который непременно затронет и нашу страну", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства добавил, что Беларусь, будучи европейским государством, заинтересована в сильной и единой Европе, крепком трансатлантическом партнерстве: "Это основная опора нашей планеты, и не дай бог ее разрушить. Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента. И здесь мы не преувеличиваем. Без Америки мы здесь, к сожалению, не решим ни один вопрос, в том числе украинский конфликт", - сказал Президент.

Беларусь выступает за сильную и единую Европу "Мы уверены, что от сплоченности стран в регионе и сохранения военно-политической роли США в европейских делах зависит безопасность всего континента", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он предложил участникам встречи говорить откровенно, задавать друг другу даже самые смелые и неожиданные вопросы: "Надеюсь, что эта беседа поможет, прежде всего вам, понять наше видение той сложной военно-политической ситуации, которая сложилась здесь - в центре Европы. Рассчитываю, что ваши комментарии позволят нам разобраться в подходах западного мира, прежде всего США и Североатлантического альянса, к нашей стране и региону в целом".

"Если по итогам встречи мы хоть немного приблизимся к лучшему пониманию друг друга, можно будет смело сказать, что мы с вами выполнили свою миссию", - резюмировал белорусский лидер.

Как сообщалось БЕЛТА, представители аналитических центров США посещают Беларусь 5-6 ноября. В состав делегации входят эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес, старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена Майкл Карпентер, эксперт аналитического центра "Корпорация РЭНД" Брюс Макклинток, президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард и старший научный сотрудник этого фонда Владимир Сокор. Программа визита также включает встречу аналитиков в Министерстве обороны, посещение Минского суворовского военного училища, Парка высоких технологий, Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Накануне с американскими аналитиками встретился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.-0-

Президент Джеймстаунского фонда: взаимоотношения между Беларусью и США выходят на новый уровень "На мой взгляд, взаимоотношения между Беларусью и США на сегодняшний день выходят на новый уровень, наполняются большим доверием", - сказал президент Джеймстаунского фонда (США) Глен Ховард.