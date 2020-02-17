О ситуации с бюджетом и зарплатах - Лукашенко принял с докладом министра финансов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра финансов Максима Ермоловича, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в первую очередь поинтересовался ситуацией с бюджетом страны, а также тем, как исполняются обязательства перед бюджетниками в части зарплат.

Минфин рассказал, какими будут зарплаты бюджетников и пенсии в 2020 году По словам Максима Ермоловича, в 2019 году Министерство финансов изыскало дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.

"Мы с вами определялись неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию с бюджетом в текущем году - как он складывается. И несколько слов о бюджете прошлого года - как он исполнен. И в целом какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете", - сказал Президент.

Он также поинтересовался, как исполняется бюджет по основным статьям. "Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное, но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета", - спросил глава государства.

Максим Ермолович

Александр Лукашенко также попросил доложить о предложениях по изменениям на страховом рынке: "Не забудьте сказать о "Белгосстрахе", страховых организациях. Вы вносите предложение по какому-то переформатированию, превращению в ОАО. Я у вас спрашивал, что за проблема, можете ли вы работать. Вы сказали, что можете, и опять вносите предложение. То есть можете работать по-старому, как это есть, ничего не ломая. Вдруг вы предлагаете сделать акционерное общество на этой базе. Зачем мы делаем эти шаги? Хотелось бы, чтобы вы пояснили и свою работу по страховому направлению".

Максим Ермолович доложил, что исполнение бюджета 2019 года по всем показателям - как доходам, так и расходам - сложилось выше, чем планировалось. "Лучше исполнены бюджеты местные, бюджеты областей, Минска. Ситуация по бюджетной сбалансированности также лучше, чем планировалось. Поэтому все обязательства, все заявленные в органы казначейства платежи были исполнены в срок и в полном объеме. Никаких задержек с исполнением бюджета в течение 2019 года не было", - отметил министр.

По его словам, все социальные обязательства, которые взяло на себя государство на 2020 год и которые запланированы республиканским бюджетом, будут исполнены в полном объеме. "Мы работаем в штатном режиме. Бюджетных ресурсов для обеспечения всех первоочередных расходов, исполнения обязательств перед внешними кредиторами достаточно", - добавил Максим Ермолович.-0-

В бюджете Беларуси достаточно ресурсов для выполнения социальных обязательств - Ермолович "Все, что запланировано в расходах местных и республиканского бюджетов в части, касающейся населения Беларуси, будет безусловно выполнено. Ресурсов для этого достаточно", - заверил министр финансов Максим Ермолович.