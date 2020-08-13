О вводе АЭС и нефтепереработке - Лукашенко рассчитывает на мощную работу топливно-энергетического комплекса

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. От надежности и мощности предприятий белорусской энергосистемы зависит вся экономика страны и ее национальная безопасность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса, передает корреспондент БЕЛТА.

"От надежности его работы и мощности зависит вся наша экономика и национальная безопасность. Это показали события конца прошлого и начала этого года, когда мы были вынуждены бороться за бочку нефти и кубометр газа, которых, кстати, сегодня на рынке бери - не хочу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент отметил, что государство вложило немало средств в модернизацию энергетики, и сегодня предприятия энергосистемы, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, по техническому и технологическому оснащению находятся на таком же уровне, что и в ведущих европейских странах.

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