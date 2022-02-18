Обновлен состав уполномоченных представителей главы государства по регионам

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18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля подписал распоряжение об уполномоченных представителях главы государства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с документом уполномоченными представителями главы государства назначены: в Гомельской области - заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой, в Гродненской области - заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Леонид Заяц, в Минской области - министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.-0-