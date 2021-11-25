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25 ноября 2021, 11:27

"Он просто просится в Конституцию". Лукашенко про закрепление статуса ВНС как органа народовластия

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден в необходимости закрепить в Конституции статус Всебелорусского народного собрания. Об этом он заявил сегодня на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самые главные изменения Основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия, - подчеркнул глава государства. - Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса ВНС. Наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС - это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов".

"Наверное, последние события убедили не только всех вас, но и белорусский народ, особо не верующих, что нам не стоит бежать за принципами, нормами, укладом жизни там (в странах Запада. - Прим. БЕЛТА). Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они… Делают как делают, вы это видели", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что ВНС для Беларуси - это не новый орган. "Он просто просится в Конституцию, - сказал он. - И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю: никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакую Конституцию Лукашенко под себя не делает".

При этом Беларусь останется президентской республикой, обратил внимание Александр Лукашенко. "Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта, - отметил он. - Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу: все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену этому Президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало".

Президент подчеркнул, что Беларусь находится на перекрестке всех дорог, пересечении интересов Запада и Востока, и у каждой из сторон - собственные интересы. Поэтому спокойной жизни Беларуси они не дадут, даже если пытаться за ними бегать, на коленях стоять, убежден глава государства. "Спокойно не будет, потому что через нас проходит главная дорога", - сказал белорусский лидер. В этой связи он напомнил, как из-за интересов и действий других стран Беларусь страдала во время многочисленных войн, в том числе Второй мировой.

"Господь нас поселил на этом клочке земли, и никуда не денешься, надо обеспечить нормальную жизнь на этом клочке земли для этого десятка миллионов человек и пары миллионов гостей, которые сюда каждый год приезжают. Поэтому очень много будет зависеть от личностей, в том числе и первого лица государства, не преувеличивая нашу и мою роль в истории. Мы останемся в истории. Худо-бедно, мы создали свое независимое суверенное государство, которое просуществовало уже больше четверти века", - сказал Александр Лукашенко.

Причем сохранить государство надо для будущих поколений, убежден Президент. "Для детей нужно оставить нормальную управляемую страну и государство, - обратил внимание белорусский лидер. - Убедить людей надо, что сегодня не личное главное, а главное - в целом для нашего общества сохранить нашу государственность".-0-

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