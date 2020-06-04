"Они без работы не останутся, они не враги" - Лукашенко о тех, кто не попадет в новый состав правительства

4 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Те, кто не будет включен в состав нового правительства, без работы не останутся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по новому составу правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Глава государства обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного. "Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги", - сказал Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что ротация кадров и обновление состава правительства были проведены около года назад. "Это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов - это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен, - пояснил глава государства. - Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает Президент. Все по Конституции".

Президент отметил, что до назначения нового состава правительства ходили слухи о сохранении около 80% нынешнего состава. "Если 80% оставить старого (состава. - Прим. БЕЛТА) правительства, зачем тогда что-то менять? Какие тут новации и реформы пройдут?" - задал резонный вопрос глава государства.

Обращаясь к участникам совещания, Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости быстро и активно включаться в работу. "Я вас прошу: приобретайте рабочее состояние, особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать, я думаю, вы в тонусе все", - сказал он.

"Я не собираюсь заниматься навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено, - продолжил Президент. - Откровенно говорю и народу, и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем".

По словам Александра Лукашенко, в нынешней непростой ситуации даже такие государства, как США и Россия, не разбрасываются финансовыми средствами. "Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, благодаря сдержанности и направлению всего народа на решение проблем", - резюмировал Президент.-0-

Предложения по новому составу правительства обсуждены на совещании у Лукашенко "Хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Наверное, где-то полгода тому назад", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко про Румаса: больших претензий к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом Глава государства рассказал, что обсуждал с Сергеем Румасом его отставку. "Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - пояснил Президент.