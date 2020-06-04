"Они без работы не останутся, они не враги" - Лукашенко о тех, кто не попадет в новый состав правительства

4 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Те, кто не будет включен в состав нового правительства, без работы не останутся. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по новому составу правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что заранее предупреждал о готовящейся смене состава правительства, и в этом нет ничего чрезвычайного. "Еще раз хочу подчеркнуть: даже те, кто не попадет сегодня в новое правительство, без работы не останутся, они не враги", - сказал Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что ротация кадров и обновление состава правительства были проведены около года назад. "Это естественный процесс. Да, через некоторое время пройдут выборы, и этот процесс нужно будет закончить, почти окончательно определиться с составом правительства. Почему почти? Потому что, естественно, после выборов - это экзамен. Мы посмотрим, кто как сдает экзамен, - пояснил глава государства. - Этот же портфель никому не дается навечно, в том числе мне. Меня избирает народ, вас назначает Президент. Все по Конституции".
Президент отметил, что до назначения нового состава правительства ходили слухи о сохранении около 80% нынешнего состава. "Если 80% оставить старого (состава. - Прим. БЕЛТА) правительства, зачем тогда что-то менять? Какие тут новации и реформы пройдут?" - задал резонный вопрос глава государства.
Обращаясь к участникам совещания, Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости быстро и активно включаться в работу. "Я вас прошу: приобретайте рабочее состояние, особенно те, кто сегодня будет на новых должностях работать. А подавляющему большинству, наверное, и не надо его приобретать, я думаю, вы в тонусе все", - сказал он.
"Я не собираюсь заниматься навалом, наскоком, чтобы кому-то голову сломать. Да и время сегодня не то, чтобы ломать. Даже не время строить. Сегодня надо спасти то, что построено, - продолжил Президент. - Откровенно говорю и народу, и вам: с вертолета деньги разбрасывать не будем".
По словам Александра Лукашенко, в нынешней непростой ситуации даже такие государства, как США и Россия, не разбрасываются финансовыми средствами. "Спасти страну и выйти из этого положения мы можем только благодаря своей дисциплине, сжав зубы, благодаря сдержанности и направлению всего народа на решение проблем", - резюмировал Президент.-0-