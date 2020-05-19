Онлайн-саммит ЕАЭС решили провести не по протоколу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предложению Президента Беларуси Александра Лукашенко заседание Высшего Евразийского экономического совета 19 мая было проведено в нестандартном формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Выступив на открытии заседания, Александр Лукашенко коснулся регламента мероприятия. Традиционно саммиты ЕАЭС проводятся в два этапа: сначала главы государств обсуждают вопросы в узком составе, затем к ним присоединяются члены делегаций и встреча уже продолжается в расширенном формате. "Поскольку форма нашего разговора соответствующая, есть предложения. Первое - провести наше совещание традиционно: узкий состав, расширенный, между ними какая-то пауза. Все как было. Или же мы можем объединить узкий и расширенный составы - тем более секретов нет - и провести единое заседание, никого не выставляя за дверь из делегаций", - предложил Президент.

Глава российского государства Владимир Путин поддержал идею белорусского коллеги. "Вы у нас сегодня председатель, поэтому я соглашусь с вашим предложением", - сказал он.

Лидеры Казахстана и Кыргызстана также были не против. Но Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что у каждого Президента при этом должна быть возможность выступить по всем вопросам. "Абсолютно с вами согласен. Президент вправе выступать по всем вопросам и сколько захочет раз. Мы никогда не ограничивали, это наша традиция", - ответил Александр Лукашенко.

Поддержал предложение белорусской стороны и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После того как общее решение было принято, к трансляции подключился Президент Молдовы Игорь Додон. Изначально он как представитель государства-наблюдателя в ЕАЭС должен был принять участие только в расширенной части саммита.-0-