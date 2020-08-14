14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №308 о награждении орденом Матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

За рождение и воспитание пяти и более детей этой награды удостоены представительницы различных сфер деятельности. В их числе работницы

предприятий промышленного и сельскохозяйственного профилей, организаций торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры, домохозяйки.

Среди награжденных воспитатель дошкольного образования детского сада - начальной школы поселка Садовый Пинского района Галина Божко, бухгалтер ОАО "Торфопредприятие Глинка" Столинского района Инна Дмитрушко, смотритель музея народного творчества "Бездежский фартушок" Галина Зинович, животновод Слонимского районного унитарного сельскохозяйственного предприятия "Победитель" Оксана Иванович, оператор связи Глусского участка почтовой связи Наталья Мартинович, машинист крана завода "Могилевтрансмаш" Татьяна Скусова, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов предприятия "Завод электроники и бытовой техники Горизонт" Екатерина Корзун, артист хора заслуженного коллектива Республики Беларусь "Государственная академическая хоровая капелла имени Г.Ширмы" Наталья Новосад.

Всего орденом Матери награждены 112 жительниц Брестской, Гродненской, Могилевской областей и Минска.-0-