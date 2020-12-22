Организациям ЖКХ разрешили покупать технику в лизинг

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 декабря подписал указ №478 "О закупках в жилищно-коммунальном хозяйстве". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Местным исполнительным и распорядительным органам предоставлено право определять без проведения процедур закупок государственные организации исполнителями работ по освещению населенных пунктов за счет средств местных бюджетов, оказанию жилищно-коммунальных услуг (техническое обслуживание, текущий ремонт и санитарное содержание жилых домов, техническое обслуживание лифтов, обращение с твердыми коммунальными отходами), содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территориях малых и средних населенных пунктов.

Организациям ЖКХ предоставлена возможность приобретать современную технику и оборудование по договорам финансовой аренды на условиях, предусмотренных для сельскохозяйственных организаций.-0-