От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимовыгодных торгово-экономических отношений с Иркутской областью и реализации новых совместных проектов. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона Сергеем Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы значительно увеличить показатели во взаимной торговле. И будем делать все зависящее от нас. Поверьте, за нами дело не станет. Все договоренности, которых вы достигнете в ходе этого визита, будут неукоснительно исполняться. Убежден, что ваш нынешний визит будет способствовать дальнейшему наращиванию нашего сотрудничества", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко поздравил Сергея Левченко с прошедшим недавно днем рождения, пожелав ему здоровья, успехов и долголетия. "Убежден, что благодаря высоким профессиональным качествам и управленческому опыту вы и впредь будете содействовать всестороннему сотрудничеству между областью и Беларусью", - отметил белорусский лидер.

Сергей Левченко

Президент констатировал, что почти за два года, прошедших после предыдущего визита губернатора в Беларусь, прежние договоренности получили свою практическую реализацию, в результате чего растет и взаимный товарооборот.

О поставках техники

Иркутская область - промышленно развитый регион, в котором сосредоточены предприятия добывающей отрасли. Традиционно там востребована белорусская техника БелАЗ, отметил глава государства.

Он также обратил внимание на белорусские автобусы, которые уже поставлялись и используются в Иркутской области. Более того, Беларусь может предложить и новую современную, а главное, экологичную продукцию. "Уверен, что при посещении наших предприятий "Белкоммунмаш", "Штадлер Минск" вы познакомились с их экологически чистой продукцией. Россия - богатая на углеводороды страна, но мир движется в направлении чистой продукции. И Россия в этом плане не на последнем месте", - сказал Президент.

Александр Лукашенко предложил еще одно направление сотрудничества - переработку деловой древесины и реализацию взаимовыгодных проектов в этой сфере. "Белорусское предприятие "Амкодор" готово оснастить лесопромышленников современными лесозаготовительными комплексами. Мы очень широко их используем в Беларуси, - сказал глава государства. - Они уже прошли апробацию и в России, и в Беларуси, на других мировых рынках. Это неплохие машины".

Беларусь также предлагает Иркутской области новые образцы сельхозмашин - тракторов, кормо- и зерноуборочных комбайнов, которые по своим техническим характеристикам и качеству не уступают зарубежным аналогам, а также имеют более конкурентную цену. "Мы можем здесь тоже сотрудничать", - предложил Президент.

О кооперации в промышленности

"Мы очень рассчитываем на долгосрочное развитие кооперационных связей между белорусскими и иркутскими промышленными предприятиями", - заявил белорусский лидер.

В качестве примера такой успешной работы Александр Лукашенко привел создание сборочного завода "Могилевлифтмаш-Усолье".

"Флагман российского машиностроения - Иркутский авиационный завод - в 2019 году планирует начать производство МС-21. Мы очень внимательно присматриваемся к этому самолету. Наши авиаторы предложили закупать подобные самолеты", - продолжил глава государства.

Беларусь рассматривает возможность закупки и предлагает кооперацию при производстве самолета МС-21 Александр Лукашенко, в частности, предложил возможность кооперации с соответствующими белорусскими предприятиями и авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились вблизи Национального аэропорта Минск.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что в Беларуси смотрят шире на потенциальные возможности сотрудничества. Он, в частности, предложил возможность кооперации с соответствующими белорусскими предприятиями и авиаремонтным заводом, новые производственные мощности которого расположились вблизи Национального аэропорта Минск. "Хотелось бы, чтобы мы, имея опыт обслуживания техники советского периода, могли перепрофилировать наши предприятия и наш завод (авиаремонтный. - Прим. БЕЛТА). Можем его и расширять, если будет работа для этого коллектива. Но мы бы были очень заинтересованы работать в кооперации с вашим предприятием", - заявил белорусский лидер.

О взаимодействии в сельском хозяйстве

Перспективным также представляется сотрудничество с Иркутской областью в сфере сельского хозяйства в целом. "Что касается сельского хозяйства - животноводства, растениеводства, внедрения передовых технологий - у нас здесь есть сотрудничество. Вы должны знать, что мы к вам относимся, как к близким и родным людям. Мы всегда готовы поделиться всем тем, что у нас есть", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что успешный пример сотрудничества в АПК у Беларуси есть даже с Сахалином. "Если мы уж там смогли создать комплекс с производством до 10 тыс. т молока и земли подобрали, какие надо… Оказывается, и Сахалин для этого подходит. Так в Иркутской области и Господь велел", - уверен Президент.

"Наши аграрии обладают всем необходимым, начиная от ученых и заканчивая производственниками. Всем, чем можем, мы готовы помочь, если вам это нужно", - заверил глава государства.

О возможностях в строительной сфере

Президент отметил, что в Иркутской области, как и по всей России, реализуется большая жилищная программа. "Вы в этом плане молодцы. Инфраструктуру создаете, автомобильные дороги реконструируете. Если мы пригодимся вам в этом плане, мы с удовольствием примем участие в реализации тех или иных проектов - от проектирования до строительства под ключ", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, то же самое касается и объектов физической культуры и спорта. "Тоже под ключ, если в этом будет необходимость", - отметил глава государства.

В январе-августе 2018 года товарооборот Беларуси с Иркутской областью составил $67,1 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 33,4%. При этом экспорт увеличился в 2,2 раза, составив $37,7 млн.-0-