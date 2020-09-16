От энергетики и кредита до военных учений - Лукашенко раскрыл подробности сочинских переговоров с Путиным

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны рассказал подробности прошедших 14 сентября переговоров в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсудили весь комплекс вопросов. Почти 5 часов. Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров. МИД, правительства, президенты - эта формула была разработана до выборов", - отметил белорусский лидер.

По его словам, прежде всего обсуждались вопросы энергетики. "Мы не погружались в конкретные цифры и прочее. Но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер (посол Беларуси в России Владимир Семашко, который наделен и полномочиями вице-премьера в вопросах сотрудничества с Россией. - Прим. БЕЛТА), он ведет переговоры с энергетиками в России. Совсем, говорит, другие люди, можно разговаривать и по ценам и так далее и тому подобное", - рассказал глава государства.

Еще один вопрос на переговорах - доступ на рынки: "Путин сам предложил: давай активизируем наши холдинги, крупные промышленные предприятия, пускай руководители встречаются, министры, надо, чтобы они сами встречались и торговали между собой. Я говорю: окей, меня это устраивает".

Александр Лукашенко также рассказал о кредите в $1,5 млрд, который Россия выделит Беларуси. "Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит - в этом году мы миллиард должны были им (российской стороне. - Прим. БЕЛТА) по старому нашему долгу вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем у себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования", - рассказал белорусский лидер.

Кроме того, Владимир Путин предложил параллельно с контактами руководителей предприятий и крупных холдингов активизировать региональное сотрудничество. "Я говорю: в тему, в конце сентября будет Форум регионов (Беларуси и России. - Прим. БЕЛТА), мы начнем интенсифицировать общение губернаторов. Это великое дело. Они там решат многое, - отметил глава государства. - И вот мне Семашко уже по пути из Сочи ночью докладывал, что они с министром промышленности проехали по России и на $290 млн контрактов привезли - БелАЗы, МАЗы и прочее. Заключили договоры. Треть миллиарда, это большие деньги. То есть надо шевелиться".

"Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер. Я ему сказал прямо: если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. Зная, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на сей счет переговоры", - заявил Президент.

Особое внимание Александр Лукашенко и Владимир Путин уделили сотрудничеству в сфере ВПК и обороны. "Это было мое предложение, и мы должны проводить учения. Мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армия, которая не воюет, это не армия. Так хоть учения надо проводить", - сказал Президент.-0-