От финансов до сельского хозяйства: Лукашенко в ОАЭ обсудил с вице-президентом перспективные проекты

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. Глава белорусского государства 5 ноября встретился с вице-президентом, премьер-министром и министром обороны ОАЭ, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом аль-Мактумом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Отмечен высокий уровень политического диалога между странами и регулярность контактов, интенсивно развивающееся сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Заявлено о готовности укреплять белорусско-эмиратское сотрудничество во всех областях.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована не только в развитии торговых отношений, но и в реализации совместных проектов и обмене опытом. На встрече, в частности, обсуждались перспективные проекты в транспортно-логистической, финансовой сферах. Один из них предусматривает создание в Минске с помощью эмиратской стороны Международного финансового центра. В настоящее время завершается разработка концепции реализации данного проекта.

Есть большой потенциал и в продолжении инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере сельского хозяйства. В этом плане обсуждается возможность создания совместных производств с последующей реализацией сельхозпродукции и продуктов питания. ОАЭ также интересен белорусский опыт развития сферы информационно-коммуникационных технологий.

Кроме того, речь шла о подготовке Объединенных Арабских Эмиратов к проведению Всемирной выставки "ЭКСПО-2020". И в частности, участии в ней белорусской стороны с тем, чтобы национальный павильон Беларуси был представлен в наилучшем формате и сработал с максимальной отдачей.

Александр Лукашенко и шейх Мухаммед бен Рашид продолжили общение в ходе официального обеда. По его завершении глава белорусского государства поблагодарил за гостеприимство и подарил картину под названием "Лошади" авторства белорусского художника Андрея Ситько. Еще один традиционный подарок - корзина с белорусскими мясными и молочными продуктами, сладостями.-0-