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Президент
12 ноября 2019, 20:16

От геополитики до личных гарантий бизнесу - Лукашенко на бизнес-форуме в Вене выступил с яркой речью

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

12 ноября, Вена /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Вене принял участие в работе австрийско-белорусского бизнес-форума. В своем выступлении глава государства озвучил не только важные для бизнесменов посылы, но и откровенно высказался по целому ряду злободневных мировых проблем и геополитических вопросов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что необходимость встреч в подобном формате назрела давно. Бизнес наших стран ждет четких политических сигналов (если это нужно, считайте, что это и есть сигнал), демонстрирующих готовность Минска и Вены придать двусторонним отношениям долговременный характер. Цель моего официального визита в столицу Австрии состоит в том, чтобы подтвердить заинтересованность Минска в выстраивании прочных связей не только с европейскими политиками, но и бизнесом", - заявил белорусский лидер.

"На 100 м могу отдать пальму первенства, но на 10 км не рискуйте"

Несмотря на всю серьезность мероприятия, его высокие участники начали разговор с шутки. Присутствовавший с австрийской стороны председатель Национального совета Вольфганг Соботка был вынужден выступать не за трибуной, так как после недавних операций на коленных суставах ему это было физически трудно. Однако он выразил уверенность, что в скором времени поправится и даже сможет обогнать главу белорусского государства на дистанции в 100 м.

Александр Лукашенко в свою очередь назвал смелым это заявление. "На 100 метров могу отдать пальму первенства, но на 10 километров вы не рискуйте", - пошутил белорусский лидер.

"Сам себе говорил: молодец, что приехал!"

Глава государства далее взял серьезный тон и отметил, что были предложения ему не ехать лично на бизнес-форум, а ограничиться участием членов правительства. Однако он принял решение приехать, особенно с учетом ожиданий бизнес-кругов. "Не мог не приехать. И сегодня, сидя и глядя в этот зал, сам себе говорил: молодец, что приехал!" - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что дело не в том или ином сигнале, который должно получить бизнес- сообщество. "Я прежде всего хотел продемонстрировать свое уважение к вам. А если кто-то хочет еще и сигнал получить, я не против, считайте что этот сигнал вы сейчас получаете", - отметил глава государства.

"$200 млн товарооборота - это позор"

Президент подчеркнул, что у стран есть огромный нереализованный потенциал, и товарооборот в районе $200 млн он назвал не иначе как позором. "Такие цифры стыдно просто называть", - считает белорусский лидер.

"Представьте потенциалы двух стран, через нас проходят огромные не только логистические пути, но и финансовые, материальные ресурсы. "Чего тут про $200 млн говорить? Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить", - заявил Александр Лукашенко.

"Если будете относиться к белорусам, как к австрийцам, буду поддерживать всячески"

Александр Лукашенко прямо сказал представителям бизнеса: "Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими людьми, моими гражданами, и я вас буду поддерживать всячески, даже вооруженным путем. Я это сказал абсолютно искренне", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пояснил, что видел разных бизнесменов. Одни приходят, чтобы куш сорвать, другие, чтобы, "мышкуя", что-то заработать. А третьи не только чтобы заработать, но и принести пользу народу государства, где они работают. "Вот с третьими мы будем работать быстро, оперативно, будем вас поддерживать", - сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что, если какому-то проекту нужна персональная поддержка, в Беларуси есть такая практика. "Меня тут многие журналисты, политики упрекали: да у вас авторитаризм, диктатура… Я им сразу говорю: вы у бизнесменов своих спросите, их эта диктатура в Беларуси устраивает? Если устраивает, то я буду ориентироваться на них!" - сказал Президент.

"Смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси"

"Что заниматься болтологией и говорить о какой-то демократии. Правда, я тоже сегодня сказал политикам в Австрии (не столько Австрии, сколько всем на Западе, кто меня пытается критиковать): смотрите, чтобы вам со временем не пришлось учиться демократии у Беларуси. Потому что мы видим, какие процессы происходят", - сказал глава государства.

Он привел в качестве примера проблему нелегальной миграции. "В эпоху глобализма с этим бороться очень сложно. И смотрите, чтобы ваша демократия вас же не похоронила. Я этого не хочу. Я это говорю вам, как друзьям. И прежде чем критиковать кого-то, надо вникнуть в ситуацию, которая складывается в той или иной стране", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что если бы в Беларуси 20 с лишним лет назад не установили вертикаль власти и не объединили нацию, то такой страны уже бы не существовало.

"Самое главное - вам не надо приносить чемоданы денег на взятки"

Президент подчеркнул готовность выстраивать с зарубежным бизнесом прозрачные и взаимовыгодные отношения. "Самое главное - вам не надо приносить чемоданы денег на взятки. Если вы только это сделаете, вас никогда не будет в Беларуси. Точнее, будете, но только в местах не столь отдаленных. Поэтому вас предупреждаю: никаких взяточничества и коррупции мы не потерпим. Приходите честно, открыто, прозрачно", - пригласил глава государства.

Он заверил, что в стране будут четко следовать достигнутым договоренностям: "Если мы договоримся, мы всегда исполним свои обязательства, даже если потом окажется, что это во вред нашей стране. Договор дороже денег!"

"Вот главные принципы, которым мы будем следовать в работе с вами. Приходите, будем работать. Приходите в безопасную страну, где высококвалифицированные люди, где люди ответственные, которые настрадались за всю свою историю и умеют ценить заработанные цент, рубль, евро или копейку", - подчеркнул глава государства.

"Не нужно ставить перед нами условия"

Глава государства отметил, что журналисты, пользуясь прежними штампами, начали намекать на то, что если в Беларуси что-то не сделают в сфере прав человека или в части отмены смертной казни, то страну не примут в Совет Европы. "Да Господь с вами. Мы же не просимся в Совет Европы. Примете - спасибо. Не примете - подождем. Не надо ставить перед нами условия. Мы исходим из той обстановки, которая складывается в нашей стране", - сказал белорусский лидер.

"Приезжайте, посмотрите, разберитесь. Может быть, вы нас поймете и в результате поддержите. Не поймете, не поддержите, увидите что-то не так - скажите. Мы люди способные, умеем учиться и мы вас услышим", - заверил Александр Лукашенко.

"Настало время для объединения усилий"

Президент считает, что встреча с представителями бизнес-кругов послужит хорошим стимулом к расширению горизонтов деловой активности между двумя странами. Он констатировал, что Беларусь и Австрия имеют много общего и располагают хорошей базой для углубления взаимодействия в самых различных сферах.

Глава государства отметил, что экономики Беларуси и Австрии поступательно развиваются. "Каждый из нас добился многого в построении независимого государства. Теперь настало время для объединения усилий и получения большей экономической выгоды от совместной работы. Только действуя вместе, дополняя и поддерживая друг друга, мы сможем и должны подняться на новый уровень", - уверен белорусский лидер.

Александр Лукашенко указал на наличие проблемы, когда средние и небольшие государства, такие как Беларусь и Австрия, не могут объединиться и предложить свою повестку дня, чтобы с ней считались крупные державы. "Нас просто по частям разделяют и властвуют. Нет этого единства. Тут должны поработать парламентарии прежде всего. Это было бы на пользу всей планете".

"Де-факто ВТО уже не существует, но Беларусь живет по ее принципам"

Президент заявил, что есть все основания говорить о качественно новом контексте и содержании взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Завершена подготовка к подписанию соглашения об упрощении визовых формальностей. В Беларуси работают авторитетные финансовые институты: Европейский инвестиционный банк и ЕБРР.

Беларусь работает над вступлением в ВТО. "Хотя не очень торопимся. Потому что, честно говоря, после всех заявлений господина Трампа, я не знаю, что будет с ВТО. Де-факто, она уже не существует. И это признают многие крупные государства. Но работаем (над вступлением. - Прим. БЕЛТА), а вдруг пригодится", - заметил белорусский лидер.

Наряду с этим он подчеркнул, что Беларусь фактически работает на принципах и в условиях ВТО, так как партнеры по Евразийскому экономическому союзу уже в нее вступили.

"Если нужны особые какие-то режимы в наших отношениях, мы это сделаем быстро. Если поймем, что это выгодно вам и нам", - заверил глава государства австрийских бизнесменов.

"Порядок, дисциплина и высочайшая ответственность - бренд Беларуси"

Александр Лукашенко видит положительную динамику и высокую степень доверия в политическом диалоге между Минском и Веной. В значительной степени, считает он, этому способствовало изменение подходов ЕС к Беларуси. "Вместе с тем необходимо отметить, что даже в самые непростые времена Минск никогда не рассматривал вопрос о применении ответных ограничительных мер в отношении австрийских граждан и субъектов хозяйствования и ЕС в целом. А могли бы напакостить вам очень сильно", - заметил глава государства.

Он привел пример транзита огромного количества грузов через Беларусь: "Это все идет через Беларусь. И вы никогда белорусам не предъявили претензии по поводу какого-то непорядка в перемещении грузов".

"Вот вам и диктатура. Порядок, дисциплина и высочайшая ответственность перед партнерами - это бренд нашей Беларуси. Мы это ценим. Потому что мы транзитная страна. И это делаем не как благотворительность. В этом наша прагматичность, мы от этого выигрываем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что за годы сотрудничества с Австрией созданы надежные и хорошо зарекомендовавшие себя институциональные механизмы поддержки экономических отношений, сформирована необходимая договорно-правовая база.

"В проработке инвестиционные проекты на $1 млрд"

Александр Лукашенко отметил, что активная работа по совершенствованию рамочных условий ведения бизнеса приносит плоды. "Только за последнее время в Беларуси принят ряд стратегических документов, которые дали серьезный импульс развитию предпринимательства и стимулировали беспрецедентный подъем в сфере услуг", - обратил внимание белорусский лидер.

Результатом совместных усилий стал заметный рост белорусско-австрийского товарооборота. За последние два года он вырос почти на 20%, а оборот услуг увеличился вдвое. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. Австрия стабильно входит в число лидеров по объему зарубежных инвестиций в Беларуси. В проработке находятся инвестиционные проекты на общую сумму около $1 млрд.

"Мы готовы сделать все необходимое, чтобы эта цифра нашла свое отражение в объемах реального товарооборота", - заявил Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что необходимые решения будут приняты быстро и эффективно.

"Искусственный интеллект - то, что захватывает умы людей"

По мнению Президента, будущее белорусско-австрийских экономических отношений состоит в производственной кооперации и развитии сферы услуг в таких традиционно сильных в Беларуси и Австрии отраслях, как нефтехимия, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение, строительство, транспорт, логистика, информационные технологии.

Александр Лукашенко в этой связи высказал суждение, что процесс цифровизации является процессом уходящим, а умы людей все больше захватывает сфера искусственного интеллекта. С этой тематикой Президент в том числе имел возможность ознакомиться во время недавнего визита в ОАЭ. Эта страна, поделился он, инвестирует колоссальные средства в это направление, собирают у себя лучших ученых.

"Я побывал в такой лаборатории и понял, что мы зря надували щеки. Какая цифровизация? Искусственный интеллект! Они нам уже предлагают услуги. Думаю, и вам они многое могут рассказать", - считает Президент.

Вместе с тем его насторожил тот факт, что даже сами разработчики не знают, к чему может в перспективе привести развитие сферы искусственного интеллекта.

"Европа - наш общий дом, и другого не будет"

На примере сферы высоких технологий Александр Лукашенко отметил, что бизнес уже не имеет границ. "Поэтому давайте будем раздвигать рамки наших государств, давайте будем работать в Беларуси так, как в Австрии. В Австрии - так, как в Беларуси. И понимать, что это наш общий дом, особенно Европа, и другого не будет. Давайте будем сохранять, я обращаюсь к вам, европейцам, единство", - призвал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что является ярым сторонником единого Евросоюза без "Брексита", потому как Европейский союз является одной из мировых геополитических опор. "Если выдернуть эту опору из-под системы, я боюсь, что она может не удержаться, поэтому я выступаю за ваше единство", - сказал белорусский лидер.

Он высказал мнение, что ЕС не должен быть так забюрократизирован, как сейчас. Порой на принятие решения уходит очень много времени. Равно как государства порой, не разбираясь, следуют за мнением одной или нескольких стран. "Без разбора поднимаете руки. Нельзя. Надо вникать в ситуацию. Не так просто вокруг нас. Свидетельством тому является Украина. Если вы считаете, что это далеко, - заблуждаетесь. Это в нашем доме, и мы должны в нем поддерживать порядок", - подчеркнул глава государства.

"Национальной особенностью белорусов является то, что мы основательно и взвешенно подходим к принятию любых решений, но однажды ударив со своими партнерами по рукам, мы скрупулезно выполняем взятые на себя обязательства. Хочу вас заверить: всерьез заинтересовавшись Беларусью, австрийцы никогда не будут разочарованы", - резюмировал Президент.-0-

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