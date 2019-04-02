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От "матрицы задач" до диктатуры технологии - подробности совещания у Лукашенко по развитию регионов

Президент 02.04.2019 | 12:04
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

2 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Наиболее актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны были вынесены на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе участников - руководство правительства, Национального собрания, Администрации Президента, Государственного секретариата Совета безопасности, Управления делами Президента и Комитета госконтроля, областей и города Минска, помощники главы государства в регионах.

Александр Лукашенко напомнил, что в последнее время проведены масштабные мероприятия, на которых рассмотрено состояние дел и поставлены первоочередные задачи для разных сфер экономики. Обсуждены вопросы жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса и строительства - отрасли, которые во многом определяют состояние белорусской экономики, а также ее возможности решать социальные задачи.

Кроме того, подписаны три директивы - дорожные карты для АПК, строительства и ЖКХ. Они устанавливают системные задачи и необходимые для их решения инструменты.

Намечены пути совершенствования системы образования и перспективы белорусской науки.

"Определены четкие этапы ускорения развития регионов. Мы договорились в течение двух лет обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие сразу 11 крупных городов. Сегодня перед правительством и губернаторами стоит задача обеспечить реализацию всех принятых решений, планов и директив на местах. Общая цель этих программных решений - достижение достойного уровня и качества жизни наших граждан. Фундамент успешного развития государства - сильная экономика, поэтому прежде всего необходимо развивать экономику регионов, создавать там рабочие места с достойным уровнем зарплаты", - подчеркнул глава государства.

Перед губернаторами Александр Лукашенко поставил вопросы, что мешает безусловно выполнять поставленные задачи, какие факторы препятствуют развитию регионов, что необходимо сделать для их эффективного и сбалансированного развития в долгосрочной перспективе, как планируется сокращать региональные различия в уровне и качестве жизни населения.

О выполнении планов

Президент констатировал, что подавляющее большинство областей в прошлом году не достигли плановых цифр по валовому региональному продукту и производительности труда. Есть проблемы и в части выполнения заданий по экспорту товаров, привлечению прямых иностранных инвестиций. Более того, никто не снизил уровень затрат на производство и реализацию продукции. "Основные показатели эффективности провалены. В этом году еще не все губернаторы обеспечивают выполнение тех планов, которые мы наметили", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Однако глава государства подчеркнул, что важны не столько объем производства, сколько его эффективность и - конечный результат - прибыль и рентабельность.

Важны не столько объем производства, сколько его эффективность и рентабельность - ЛукашенкоВажны не столько объем производства, сколько его эффективность и рентабельность - Лукашенко
"Сегодня важны не столько объем производства, сколько его эффективность и - конечный результат - прибыль и рентабельность", - подчеркнул Президент. Однако значительная часть предприятий по-прежнему работает с убытками", - констатировал глава государства.

О работе с инвесторами

Президент обратил внимание на тот факт, что пока не выстроена системная работа с инвесторами. По его словам, здесь важен индивидуальный подход без волокиты и бюрократизма.

Особо глава государства отметил работу с китайскими партнерами. В этом плане на региональном уровне подписаны соглашения с провинциями и городами КНР.

"Где проекты и инвестиции? Даже по имеющимся инвестпроектам работа ведется некачественно, не соблюдаются сроки реализации, отдача от них очень низкая", - сказал Президент.

Александр Лукашенко в плане инвестиций заострил внимание на важности не количественных, а качественных показателей. В первую очередь нужны производства завтрашнего дня, новые товары и технологии, востребованная на рынке продукция.

"Инвестиции не ради инвестиций. Инвестиции должны быть такие, которые оставляют что-то в стране. К нам много приходит инвесторов, которые просят полное освобождение от налогов, социальных обязательств и прочего. Еще и зарплату платят мизерную, - заметил белорусский лидер. - Настал тот период, когда инвестор должен приходить в страну и работать на общих условиях. Льготы только тем, в ком мы жизненно заинтересованы".

О качестве рабочих мест

Президент констатировал, что большинство создаваемых в стране рабочих мест не относится к высокопроизводительным и предполагает низкую квалификацию работников и невысокий уровень заработной платы.

Поэтому и в этом вопросе глава государства делает акцент на качестве - создании экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции с высокой добавленной стоимостью, что, в свою очередь, скажется на доходах работников.

В этом же русле актуализирована задача по созданию в районах и городах условий и стимулов для привлечения трудовых ресурсов под потребность экономики регионов.

Лукашенко требует создавать в регионах условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсовЛукашенко требует создавать в регионах условия и стимулы для привлечения трудовых ресурсов
Глава государства отметил, что большинство создаваемых в стране рабочих мест не относится к высокопроизводительным и предполагает низкую квалификацию работников и невысокий уровень заработной платы.

О зарплатах

Александр Лукашенко не оставил в стороне и тему зарплат. Пока требования главы государства по обеспечению роста зарплаты не выполняется в полном объеме. Более того, есть факты несвоевременных выплат, за что ранее последовали взыскания на уровне руководства регионов.

"Вы знаете, что тема занятости и своевременной выплаты зарплат - под моим особым контролем. И своих жестких установок в этом вопросе менять я не намерен", - подчеркнул белорусский лидер.

О строительном комплексе

В строительном комплексе, по словам главы государства, не обеспечивается опережающее развитие инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создание объектов социальной сферы. Например, в Боровлянах в детских дошкольных учреждениях сегодня дефицит мест.

"По-прежнему отмечаются факты самовольного строительства, о которых местная власть, похоже, узнает только из средств массовой информации, - заметил Президент. - Вообще-то я сомневаюсь, что эта самая местная власть об этом не знала до того, как в СМИ это прозвучало. Но вы сами выбираете свой путь. Смотрите".

О сельском хозяйстве

От сферы сельского хозяйства, как и по другим направлениям, Александр Лукашенко требует жесточайшей диктатуры технологии и производственной дисциплины, соблюдения регламентов и нормативов. "Никто никого уговаривать больше не будет", - подчеркнул он.

"Провалов в этом году быть не должно. И хватит все свои просчеты списывать на погоду. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы посеять в любую погоду. Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание и на роль правительства в вопросе мобилизации средств. Перед руководством правительства поставлена задача в течение недели решить все зависящие от него вопросы в плане обеспечения посевной кампании.

"Но больше всего меня беспокоит и настораживает то, что местами при проведении полевых работ нет элементарного порядка. Регионы из рук вон плохо подготовлены к этой кампании. Видите ли, весна рано пришла, не раскачались", - заявил глава государства.

Президент напомнил о ситуации, которая вскрылась во время его недавней рабочей поездки в Могилевскую область: "В некоторых хозяйствах в период основных работ тракторов и комбайнов под забором не меньше, чем в поле. Как это выглядит в жизни, вы тоже видели в "Купаловском", и как хранится дорогущая техника".

"Подготовились из рук вон плохо" - Лукашенко раскритиковал регионы за проблемное начало полевых работ"Подготовились из рук вон плохо" - Лукашенко раскритиковал регионы за проблемное начало полевых работ
"Весенние полевые работы начались с проблем. Губернаторам уже давно следовало определить четкий, детальный (насколько это возможно) план действий по проведению посевной кампании - от вывоза органики на поля и до завершения всех полевых работ. Провалов в этом году быть не должно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Об озеленении и наведении порядка

"Бесхозяйственность ваша нетерпима. Нынешний год - год наведения порядка, чтобы наша Беларусь вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой", - подчеркнул глава государства.

Он, например, напомнил о задачах по высадке насаждений вдоль дорог. "Это же практично. Меньше надо будет обкашивать придорожные полосы. Но воз и ныне там. Спрошу с каждого помощника по областям и городу Минску", - предупредил Президент.

Поставлены задачи и по озеленению как крупных, так и малых населенных пунктов с привлечением к этим работам местных жителей.

"Это (поддержание порядка. - Прим. БЕЛТА) наша визитная карточка. И вам нужно навести порядок раз и навсегда. Тогда люди будут понимать, какой порядок должен быть и как его поддерживать", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-

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"Нынешний год, как мы договаривались, - это год наведения порядка, приведения нашей Беларуси в порядок, чтобы она вся была в цветах и зелени. Страна должна быть красивой", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Ситуацию в регионах председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов предложил рассмотреть через призму выполнения поручений главы государства, которые, по его словам, затрагивают практически все важнейшие составляющие жизнедеятельности общества.

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Лукашенко, совещание
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