Ответить на глобальные вызовы способны только мощные интеграционные объединения - Лукашенко

14 декабря, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями российского медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Любые проблемы могут быть решены только сообща и только через сотрудничество. Об этом свидетельствует и череда международных саммитов: "Большой двадцатки", ЕАЭС, ОДКБ. Ответить на глобальные вызовы современности способны только мощные интеграционные объединения. В одиночку даже крупной державе не справиться", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что в следующем году Беларусь и Россия отметят 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства, а также пятилетие Евразийского экономического союза.

"Мы вместе прошли не всегда простой, но очень продуктивный и богатый на добрые дела путь", - заявил Александр Лукашенко. Какие бы при этом ни возникали шероховатости, стороны всегда находили взаимопонимание, обратил внимание глава государства.-0-