"Парламент сформирован, но предстоит большая работа" - Лукашенко попросил Андрейченко помочь организовать работу нового созыва

5 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Владимира Андрейченко, который избран депутатом Палаты представителей седьмого созыва, помочь организовать работу нового состава нижней палаты парламента. Об этом глава государства сказал сегодня на встрече, где присутствовал и избранный в Палату представителей Валерий Мицкевич, до настоящего времени работающий на посту заместителя главы Администрации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламент сформирован. Но предстоит большая работа. Я меньше, вы больше это знаете. По организационным вопросам: люди должны иметь рабочее место, связь. Люди должны быть проинформированы о своем рабочем месте в Овальном зале, как работать там. Ну и много других вопросов", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что это право депутатов - выбирать председателя Палаты представителей и его заместителя. "Но думаю, что если вы выполните мои поручения сейчас, это будет большой плюс в ваш депутатский портфель", - подчеркнул белорусский лидер.

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