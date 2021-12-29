Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко

Фото Telegram-канала "Пул Первого"
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед началом встречи в Санкт-Петербурге Президент России Владимир Путин заехал на машине за Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось БЕЛТА, в качестве места для встречи лидеров двух стран выбран Константиновский дворец в Стрельне. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. После встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют сыграть в хоккей.
Накануне Александр Лукашенко принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Лидеры стран имели возможность продолжительное время пообщаться и в неформальной обстановке.-0-