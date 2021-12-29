Встреча Лукашенко и Путина проходит в Санкт-Петербурге

Фото из архива
29 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча проходит в Константиновском дворце в Стрельне. Как сообщалось БЕЛТА, главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. После встречи Александр Лукашенко и Владимир Путин планируют сыграть в хоккей.
Накануне Александр Лукашенко принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Лидеры стран имели возможность продолжительное время пообщаться и в неформальной обстановке.-0-