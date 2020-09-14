Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи завершились

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи завершились, сообщает БЕЛТА.

Встреча продолжалась более 4 часов. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы.

В своих заявлениях в начале переговоров лидеры стран подтвердили стратегический союзнический характер отношений Беларуси и России, нацеленность на активизацию торгово-экономического сотрудничества, приверженность прежним договоренностям, включая взаимодействие в оборонной сфере. Речь также шла о поствыборной ситуации в Беларуси и обстановке на этом фоне как внутри страны, так и за ее пределами.-0-