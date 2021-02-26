Первыми обладателями ордена Трудовой Славы стали рабочий БЕЛАЗа и гендиректор птицефабрики "Дружба"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственных наград и почетных званий удостоены 68 представителей различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Они награждены орденами, медалями, отмечены почетными званиями за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие промышленного комплекса, сельскохозяйственной отрасли и машиностроения, достижение высоких производственных показателей, заслуги в организации и оказании медицинской помощи населению, обучении и воспитании подрастающего поколения.

Ордена Трудовой Славы удостоены генеральный директор ОАО "Птицефабрика "Дружба" Василий Маркевич и наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ОАО "БЕЛАЗ - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" Сергей Лютов.

Орденом Почета отмечены заслуги семерых представителей различных отраслей, в том числе - директора ОАО "Октябрь" Петра Лавникова, главного врача Витебского областного клинического родильного дома Елены Леонович, директора ЗАО "Серволюкс Агро" Василия Мазурика.

Медалями награждены и военнослужащие Вооруженных Сил: старшина зенитного ракетного дивизиона 740-го зенитного полка ВВС и войск ПВО Максим Шишло - "За спасенную жизнь", командир батальона радиационной, химической и биологической защиты 8-й бригады РХБ защиты Сергей Горшков и командир кадра роты этой бригады Андрей Пещур - "За отличие в воинской службе".

Большая группа работников предприятий и организаций удостоена медали "За трудовые заслуги". Среди них - директор отделочной фабрики Оршанского льнокомбината Юрий Орловский, заведующий редакционно-издательским отделом Военной академии Сергей Иванисов, тракторист-машинист агрокомбината "Заря" Алексей Макосов, генеральный директор "Гомсельмаша" Александр Новиков, гендиректор Управляющей компании холдинга "Горизонт" Юрий Предко, директор СЗАО "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь. Заслуженными работниками промышленности стали технический директор - заместитель генерального директора по развитию - руководитель научно-технического центра Управляющей компании холдинга "Минский моторный завод" Игорь Анушкевич, директор конструкторского бюро "Дисплей" Александр Войтенков и генеральный директор Минского тракторного завода Виталий Вовк.

Почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства присвоено руководителю фермерского хозяйства "Новый быт" Александру Коновалову, оператору машинного доения предприятия "Рассвет имени К.П. Орловского" Валентине Климович, главному зоотехнику белыничского СПК "Колхоз "Родина" Валентине Лапотентовой и трактористу-машинисту агрокомбината "Заря" Сергею Романенко.

Начальник войск РХБ защиты - начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вячеслав Старков удостоен почетного звания "Заслуженный специалист Вооруженных Сил Республики Беларусь".-0-