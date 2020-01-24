По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой - Лукашенко о разногласиях с Россией

24 января, Шклов /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

"Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая", - сказал Президент.

Один из работников предприятия задал вопрос об обеспечении энергетической безопасности страны. "Мы работаем. Очень тяжело, очень непросто. Вы знаете, почему. Здесь и политическая, и экономическая составляющая. Но больше политики. Это мой вопрос. Мы разберемся. Но мы ни перед кем на коленях стоять не будем", - подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что Беларусь на протяжении уже примерно пяти лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое Президент Путин отправил в отставку".

Александр Лукашенко напомнил о российском налоговом маневре в нефтяной сфере, в результате чего Беларусь теряет на вывозных таможенных пошлинах. "Когда-то мы получали нефть, лет пять-шесть назад, с половиной таможенной пошлины. Но они совершили маневр. Взяли эту половину, которую мы получали, реализуя нефтепродукты - свой товар. Отобрать ее неудобно, и они совершили маневр - ввели у себя налог на добычу полезных ископаемых и этим самым подняли цену на нефть. Постепенно по 15-20% подвели нас к мировой цене. Мы сегодня имеем 18-20% всего лишь от этой таможенной пошлины", - сказал он.

"Мы поставили вопрос: братья, дорогие, старший брат, так же не поступают. Нельзя же нас за дураков держать. Там это взяли, в налог внесли. Притом до цента, до доллара. Ни больше, ни меньше, именно столько. И когда мы стали разбираться, мне напрямую доложили люди, которые готовили эти нормативно-правовые акты, законы, указы, постановления правительства, что это сделано специально. Чтобы надавить на Беларусь, - заявил глава государства. - Зачем надавить, догадайтесь с трех раз. Разные были теории, заключения и прочее. Вы их слышали. И все они, наверное, имеют место".

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