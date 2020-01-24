"Срочно всем скажите - едет Президент!" - Лукашенко неожиданно изменил план поездки в Шклов

24 января, Шклов /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Шклов решил изменить план своего визита в этот город, передает корреспондент БЕЛТА.

Изначально ожидалось, что глава государства побывает только на заводе газетной бумаги. Однако, прибыв туда с утра, он заявил, что намерен посетить и Шкловский маслодельный завод, льнозавод, деревообрабатывающее предприятие "Шклов Форест ЛТД".

Во время посещения РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове

Его слова стали неожиданностью для всех, кто участвовал в организации президентской поездки, тем более для руководства этих предприятий. "Срочно всем скажите - едет Президент!" - то тут, то там звучали предупреждения по мобильным телефонам. Чиновники в суматохе пытались раздать поручения, чтобы следующие точки маршрута хоть как-то были подготовлены к приезду первого лица.

Пока Александр Лукашенко изучал работу бумажного завода, а затем общался с его коллективом, на молочном производстве спешили навести порядок. "Даже не знаем, почему Президент решил нас посетить", - удивленно пожимали там плечами, но присутствия духа не теряли.

Во время посещения РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове

Глава государства прибыл на маслодельный завод уже после полудня. Здесь он посетил несколько цехов, ознакомился с технологическими процессами, а затем перешел на расположенное по соседству частное производство "Данон Шклов".

Александр Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить деятельность двух этих предприятий: возможно, для более успешной работы нужно объединить их производственные ресурсы. "Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было", - подчеркнул он.

Как пояснил журналистам губернатор Могилевской области Леонид Заяц, пока неизвестно, под крылом какого из предприятий произойдет объединение. "Мы посчитаем возможности частника, изучим, что он готов вложить. Наша цель - создать современнейшее производство, которое могло бы конкурировать с готовой продукцией на других рынках", - отметил он.

На льнозаводе Президент в общей сложности провел около десяти минут, но этого времени хватило, чтобы напомнить руководству предприятия о прежних поручениях и озвучить новые. Особое внимание Александр Лукашенко попросил обратить на сырье. По его мнению, если завод не справляется с длинным льноволокном, его стоит отдать другим предприятиям страны, например Оршанскому льнокомбинату: там есть все ресурсы для производства качественного продукта.

Кроме того, на шкловском льнозаводе вышла из строя часть линий. Их необходимо оперативно восстановить, потребовал глава государства.

Пока Александр Лукашенко общался с чиновниками и директорами производств, выяснилось, что частное "Шклов Форест ЛТД" посещать не имеет особого смысла: деревообрабатывающее предприятие не работает. Оно сильно закредитовано, и у собственников нет средств решать накопившиеся проблемы. Местная власть также не знает, что делать с этим производством.

Президент поручил разобраться с этим вопросом и подробно доложить ему о сложившейся ситуации.-0-

Лукашенко: не хочу быть последним президентом Беларуси "У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки По его мнению, в отдельных сферах необходимо вообще запретить пластиковую упаковку. Кроме, конечно, тех, где без нее не обойтись.