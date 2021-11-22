"Получали деньги на финансирование мятежей". Лукашенко назвал причины ликвидации ряда НКО

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной ликвидации ряда некоммерческих и неправительственных организаций в Беларуси стала их противоправная деятельность, нарушение законодательства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 ноября в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

Журналист в беседе с белорусским лидером привел данные о том, сколько подобного рода структур было закрыто за последнее время.

"Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули. А те, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время, - подчеркнул глава государства. - Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали".

В то же время Президент выразил готовность разобраться в ситуации, если вдруг какая-то из структур пострадала незаслуженно: "Если они ликвидированы, значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована незаслуженно, пожалуйста, обратитесь, можете напрямую ко мне, я в течение суток разберусь. И если кто-то попал в этот список незаслуженно (он добро приносил животным, как вы сказали), мы его немедленно восстановим".

Александр Лукашенко указал на случай с офисом ООН в Минске, представители которого были уличены в использовании финансовых средств организации, выделяемых для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. "Вы назовите еще представительство Организации Объединенных Наций. Чем оно занималось? Деньгами, которые должны были идти на благотворительность, они финансировали протесты. Нанимали адвокатов и так далее. Это что, их профильная деятельность? Или отчасти Красный Крест и так далее. Их тоже назовите", - обратил внимание Президент.

Он выразил уверенность, что аналогичная ситуация была и с организацией по защите животных, о которой упомянул журналист. "Я уверен, что это была шильда, что они защищали животных. А деньги они получали на свое существование и на революции здесь. Не на революции - на мятежи. Поэтому не прикрывайтесь этими словами", - заявил белорусский лидер.

Глава государства убежден, что Стивен Розенберг, задавая подобного рода вопросы, намеренно работает на создание определенной картинки вместо освещения объективных фактов. "Покажите "Бабий Яр" в Беларуси, где уничтоженные валяются (речь идет о расследовании фактов геноцида в Беларуси в годы Великой Отечественной войны и выявлении массовых захоронений, сравнимых в том числе с урочищем "Бабий Яр" в Киеве. - Прим. БЕЛТА). Покажите", - сказал в этой связи Александр Лукашенко.-0-