Понятие "духовное возрождение" стало гимном судьбы белорусского народа - Лукашенко

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понятие "духовное возрождение" является для белорусского народа не просто красивой метафорой, а гимном его судьбы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что сегодняшний торжественный вечер занимает особое место в череде новогодних праздников. Среди его героев лауреаты премии "За духовное возрождение" - люди, которых объединяет благородное стремление сделать мир более добрым и красивым.

"Если вдуматься глубже, то само понятие "духовное возрождение" для белорусского народа не просто красивая метафора - это гимн судьбы белорусского народа", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что на долю белорусской земли выпало много испытаний, но она всегда возрождалась и начинала процветать еще больше. "Столетиями воспитывался и закалялся наш национальный характер. Мы стали более мудрыми, толерантными, а самое главное - более сильными в своей вере в добро", - подчеркнул глава государства.

Он обратил внимание, что искусство, которое родилось на белорусской земле, всегда имело созидательный характер, поэтому богатое наследие предков и сегодня прославляет Беларусь, а имена многих просветителей, деятелей культуры, политики и науки заняли почетное место на страницах мировой летописи.

"И мы гордимся своей историей и землей - родиной знаменитых людей, наших с вами соотечественников. Знаем свои корни, чтим традиции. Легко принимаем все новое - главное, чтобы оно не противоречило нашим законам и ценностям, - сказал Александр Лукашенко. - В условиях, когда мир теряет духовные ориентиры, стремимся сохранить внутреннюю чистоту".

И это, подчеркнул Президент, происходит не само по себе, а благодаря личному примеру и активной деятельности замечательных людей с величественными идеями, благородными стремлениями, людей искренних и бескорыстных в своих делах. "Их работа не измеряется цифрами и какими-то экономическими показателями. Она не имеет цены и, безусловно, заслуживает признания и на самом высоком государственном уровне, уважения и благодарности всего белорусского народа", - убежден он.

По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Награды удостоены авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Олейник, коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви и Секции по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси, Белорусского детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства По итогам 2018 года присуждены четыре премии "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены девять специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

Награды из рук главы государства получили представители Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, коллективы Поставского территориального центра социального обслуживания населения, Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, народного семейного ансамбля "Сваякі" филиала "Дом культуры агрогородка Юбилейный" Волковысского районного центра культуры и народного творчества

Спецпремии также вручены творческому коллективу бывших малолетних узников фашизма "Судьбы", народному инструментальному ансамблю "Несвижские ложкари", ведущему мастеру сцены Национального академического театра им. Я.Купалы народному артисту Беларуси Виктору Манаеву, обладательнице титулов "Мисс Беларусь - 2018" и "Мисс мира Европа" Марии Василевич, авторскому коллективу Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой, председателя Ганцевичского районного объединения организаций профсоюзов Натальи Кондратович.

Специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2018 года Президент вручил спортсмену-инструктору национальной команды по легкой атлетике Ольге Мазуренок, заместителю заведующего отделом спортивного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" Борису Герстену, старшему тренеру-преподавателю по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирине Барановской.

Бегунья, тележурналист и тренер - стали известны лауреаты премии "Белорусский спортивный Олимп" Спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок удостоена премии за успешные выступления на международных соревнованиях, в том числе победу в 2018 году на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Александр Лукашенко поздравил всех лауреатов с заслуженными наградами. "Я также всех вас, элиту нашей интеллигенции, элиту нашего общества, хочу поздравить с Новым годом и Рождеством Христовым. Счастья, добра и мира вам и вашим семьям", - пожелал глава государства.-0-