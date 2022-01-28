Послание Президента Беларуси народу и парламенту - прямая трансляция

Прямая трансляция Послания Президента Беларуси народу и парламенту.
На мероприятие приглашен широкий круг участников - более 2,5 тыс. человек. Такой широкий формат - инициатива, предложенная во время работы Президента в регионах, которую глава государства поддержал. В итоге кроме парламентариев и делегаций от областей и города Минска традиционно среди приглашенных - высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, представители реального сектора экономики, молодежь, журналисты и блогеры.