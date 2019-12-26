Посол Беларуси в Египте получил еще должность посла в Алжире

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26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Сергея Терентьева Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Алжире по совместительству, сообщает БЕЛТА.

Сейчас Сергей Терентьев является Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Египте и по совместительству в Судане и Омане. Кроме того, он является постоянным представителем Беларуси при Лиге арабских государств.

Александр Лукашенко также назначил постоянного полномочного представителя при уставных и других органах Содружества Независимых Государств. Им стала Марина Долгополова. В 2013-2018 годах она руководила белорусской дипмиссией в Латвии.

У Беларуси появится и новый генеральный консул в Шанхае. На эту должность согласован Андрей Андреев, который до этого времени возглавлял организационно-контрольное управление Министерства иностранных дел.-0-

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